サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。米放送局では元代表選手が日本の課題を指摘した。

前半29分、佐野海舟の衝撃ゴールで先制。だが、後半11分に追いつかれると、終了間際に決勝点を許して森保ジャパンが散った。

米放送局「FOX」のサッカー専門インスタグラムは、元代表選手がこの試合について話している動画を公開。元スペイン代表のチアゴ・アルカンタラ氏は、日本の課題を次のように指摘した。

「日本は非常に一貫性があり、規律正しいチーム。ただ選手としてプレーする上での『自由』や互いの『競争力』に欠けているように感じます。『俺が主役だ。俺がチームを勝利に導くんだ』という選手がいない。そこが日本のサッカーに欠けている部分だと思います」

元デンマーク代表のカスパー・シュマイケルは、「日本の選手たちは皆、チームとしてまとまっていて、とても謙虚に見えますからね」とコメント。アルカンタラ氏はブラジルのヴィニシウスを例に、「試合を通じて常に（相手DFに）勝負を挑み続けていますからね」と話していた。



（THE ANSWER編集部）