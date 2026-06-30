ワールドカップ北中米大会

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。試合後、ブラジルFWが塩貝健人を挑発。さらに自身のインスタグラムで「これで、俺らのことが少しは分かっただろう」と塩貝の写真とともに投稿している。

マテウス・クーニャは試合後、塩貝に向けて手のひらを広げて「5」を示し、優勝5度の王国の誇りを強調したと海外メディアに伝えられていた。対戦前、塩貝がブラジルの印象について発言した内容が海外で広まり、自身のインスタグラムにブラジルサポーターからの書き込みが殺到するなど思わぬ注目を浴びていた。

クーニャは試合後、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で写真を投稿。塩貝に対し、なにか言い放っている自身の写真のようで「これで、俺らのことが少しは分かっただろう」との言葉が記されている。「誰の上にも立つことはない、だが、誰の下にもなることはない」とも記され、BGMは「謙虚になれよ」との歌詞が繰り返される曲が流れ、挑発を続けていた。



（THE ANSWER編集部）