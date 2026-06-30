ドジャースのMVPトリオが揃い踏みだ。

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日本時間29日の対パドレス戦は、三回に大谷翔平（31）が先制の左前適時打。同点で迎えた五回1死満塁からフリーマン（36）が押し出し四球を選んで勝ち越すと、続くベッツ（33）が2点適時打。MVPを獲得した3人がチームの全打点を挙げて4‐2で勝利。同地区2位のパドレスとの直接対決を2勝1敗と勝ち越し、ゲーム差を10に広げた。

試合後のロバーツ監督は満足そうな表情でこう言った。

「この6週間くらいはショウヘイ（大谷）が信じられないくらいの活躍をしているし、フレディ（フリーマン）はずっと安定している。ここ1週間でムーキー（ベッツ）も調子が戻ってきた。今季、3人が同時に好調の期間はほとんどなかったから、相手にとっては脅威になるだろう」

中でも復調著しいのがベッツだ。ここ5試合は22打数9安打（打率.409）、3本塁打、8打点。5試合すべてで打点を挙げるなど勝負強さも戻ってきた。一時は1割台に低迷していた打率も.236にアップした。

1番・大谷から3番・フリーマン、4番・ベッツと続く打線は、ロバーツ監督が言うように「相手にとって脅威」だ。2番のパヘス（25）は6月の打率こそ.208と下降線をたどっているものの、ナ・リーグトップタイの58打点。勝負強さはピカイチだ。

ベッツが復調したことによって、相手投手は1番から4番まで、まったく息をつけない打線になった。

これは大谷にとって、大きなプラスになる。後に強打者が3人並んでいれば、投手は大谷と勝負せざるを得ないし、マークが分散する分だけ、失投の確率はアップするからだ。

実際、ここ4試合の大谷は18打数6安打の打率.333。一発こそないものの、調子自体は上向いている。

29日現在、大谷の出塁率（OBP）.412はリーグトップ。出塁率＋長打率のOPS.950はリーグ3位。17本塁打はリーグ8位タイだ。

今季は投手として防御率1.58とメジャーの先発の中でもトップクラスの数字をキープしているが、打者としてもケタ違いの成績を残しているし、ベッツの復調によって打撃はいま以上に上昇しそうな気配だ。