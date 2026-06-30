記事ポイント ニチベイ「ha・na・ri」モデルチェンジスマートコード式など操作方法を拡充防炎新生地「リフル」追加ラインナップ ニチベイ「ha・na・ri」モデルチェンジスマートコード式など操作方法を拡充防炎新生地「リフル」追加ラインナップ

ニチベイが、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジし、2026年7月1日(水)より発売します。

フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる立体生地構造により、細やかな調光と眺望のコントロールを両立するロールスクリーンです。

操作方法、防炎生地、設置性、製作可能寸法を見直し、住宅から非住宅まで使える窓辺の仕様が広がります。

ニチベイ「ha・na・ri(ハナリ)」

発売日：2026年7月1日(水)タイプ：カバータイプ、カバーレスタイプ操作方法：スマートコード式、ループコード式、チェーン式、サイレント電動式(マルチIR仕様／RF仕様)生地色：3柄 11アイテムカバー・セットフレーム色：3色(ホワイト、ライトグレイ、ブラック)サイレント電動式：ホワイト、ブラックの2色製作可能寸法：幅(W)30〜280cm、高さ(H)30〜330cm製作可能寸法の注意：操作方法・生地により異なり参考価格：38,800円〜(カバーレスタイプ ループコード式)価格の注意：消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません

「ha・na・ri(ハナリ)」は、窓まわりと間仕切りの総合メーカーであるニチベイの調光ロールスクリーンです。

フロント生地、スラット、バック生地を重ねた3層の立体生地構造で、光の入り方と外の眺めを細かく整えられます。

今回のモデルチェンジでは、小さなお子様やペットの安全に配慮した操作、防炎性能を備えた生地、窓枠内に納まりやすい設置性を追加しています。

カバータイプとカバーレスタイプを用意し、カバー・セットフレーム色はホワイト、ライトグレイ、ブラックから選択可能です。

3層の立体生地構造で光と眺望をコントロール

「ha・na・ri(ハナリ)」は、フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる構造です。

細やかな調光と眺望のコントロールを両立し、窓辺から入る光と外の見え方を整えます。

繊細なシースルー生地はクリアな眺望につながり、住宅から非住宅まで使うシーンに合わせた窓辺をつくれます。

ロールスクリーンとして窓まわりに納まりながら、スラットを含む立体生地構造で光の表情を変えられる点が特徴です。

安全と軽快な操作に配慮した操作方法

スマートコード式：1本の操作棒で安全・軽快に操作できますサイレント電動式 RF仕様：高窓などの操作に便利ですチェーン式：軽い操作感ですループコード式：操作荷重を低減しています

小さなお子様やペットの安全を守る操作として加わり、日常の窓まわりで使いやすい構成になっています。

高窓などには「サイレント電動式 RF仕様」、軽い操作感を求める場所には「チェーン式」を選べます。

既存の「ループコード式」も操作荷重を低減し、大きなサイズでもより軽やかで快適な操作を実現しています。

防炎性能を備えた新生地「リフル」

新生地「リフル」は、防炎性能を備えた生地としてラインアップされます。

高層マンションやオフィスにも使える生地で、住宅だけでなく非住宅の窓まわりにも取り入れられる仕様です。

繊細なシースルー生地によるクリアな眺望を実現し、窓辺に光を取り入れながら見え方を整えられます。

防炎性能と眺望のコントロールを合わせて選べるため、高層マンションやオフィスの窓にも使いやすい仕様です。

窓枠内に納まりやすいコンパクトな設計

カバータイプはコンパクト化され、ボトムレールのデザイン刷新により奥行寸法を低減しています。

窓枠内への設置性が向上し、巻き上げた際も美しくコンパクトに納まります。

窓まわりで奥行きを抑えたい場所や、巻き上げたときの見え方を整えたい場所に合わせやすい設計です。

カバータイプとカバーレスタイプがあるため、窓辺の納まり方に合わせてタイプを選べます。

大開口窓にも対応する製作可能寸法

製作可能寸法は拡大され、大開口窓への対応力が強化されています。

幅(W)30〜280cm、高さ(H)30〜330cmの範囲で、操作方法や生地により対応寸法が異なります。

大きなサイズでは操作の重さも使い心地に関わるため、操作荷重を低減した「ループコード式」や電動式の選択肢が役立つ設計です。

高窓、大開口窓、住宅、オフィスなど、窓の高さや大きさに合わせて操作方法と生地を組み合わせられます。

住まいでは安全に配慮した操作、オフィスや高層階では防炎生地や電動式など、使う場所の条件に合わせて窓辺の仕様を組み立てやすいスクリーンです。

奥行きを抑えたい窓枠内や大きな開口部でも、納まり方と操作感を見比べながらタイプを選べます。

ニチベイ「ha・na・ri(ハナリ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. ニチベイ「ha・na・ri(ハナリ)」の発売日はいつですか？

A. 発売日は2026年7月1日(水)です。

調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジした商品として発売されます。

Q. 「ha・na・ri(ハナリ)」にはどのような操作方法がありますか？

A. 操作方法は、スマートコード式、ループコード式、チェーン式、サイレント電動式(マルチIR仕様／RF仕様)です。

高窓などの操作に便利な仕様も選べます。

Q. 新生地「リフル」はどのような生地ですか？

A. 「リフル」は防炎性能を備えた新生地です。

高層マンションやオフィスへの提案を可能にし、繊細なシースルー生地によるクリアな眺望を実現します。

Q. 製作可能寸法はどの範囲ですか？

A. 製作可能寸法は幅(W)30〜280cm、高さ(H)30〜330cmです。

操作方法・生地により異なるため、選ぶ仕様によって対応範囲が変わります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 光と眺望を細かく整える窓辺！ ニチベイ「ha・na・ri(ハナリ)」 appeared first on Dtimes.