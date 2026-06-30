明日の『風、薫る』一ノ瀬家に突然“寛太”藤原季節が訪ねてくる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「ウソと誠」（第68回）が7月1日に放送される。
【写真】笑顔のシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第68回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第68回あらすじ
新居を決めた美津（水野美紀）は、直美も一緒に引っ越しすることを提案する。りんは賛成するが、直美は悩んでいた。そんなある日、寛太（藤原季節）が一ノ瀬家を訪ねてくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】笑顔のシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第68回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第68回あらすじ
新居を決めた美津（水野美紀）は、直美も一緒に引っ越しすることを提案する。りんは賛成するが、直美は悩んでいた。そんなある日、寛太（藤原季節）が一ノ瀬家を訪ねてくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。