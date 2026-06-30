サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦の解説を終えてファンへメッセージを送った。

本田は試合を生中継したNHK BSに出演。視聴者目線に立った解説で試合を盛り上げ、終了間際に勝ち越し点を奪われた後も日本を鼓舞。試合終了のホイッスルが吹かれた後には約40秒沈黙した後で「悔しいっすけど…よくやりましたよ、本当に。言い訳も誰もしないし、負けは負けなんで結果が全てですけど、でもよくやりましたよ」と称えた。

インスタグラムには赤いジャケット姿でマイクを持つ姿と実況席でのショットを投稿。英語で「Thank you to all the fans who cheered on Japan.」と応援してくれたファンへの感謝を記した。

投稿から約1時間で2万を超える「いいね！」と400件超のコメントが届き、フォロワーから「本田さんの解説でサッカーがまた好きになりました」「素晴らしい解説を、ありがとうございました」「まだ応援したかったです」「最高の解説をありがとうございました」などの声が続々と寄せられた。