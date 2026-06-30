◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分での失点で敗れた“ヒューストンの悲劇”。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのヘッドで同点とされ、１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝点を決められた。

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◆森保監督の主な一問一答は以下の通り

―前半に先制した。結果はあと一歩なのか。

「ブラジルとの力関係ですが、間違いなく縮めてこれている。世界のトップ基準に日本も間違いなく近づいてきているという感覚。ただ、結果として押し切られるのは差があるのも事実。現段階では、カタールＷ杯からこの北中米Ｗ杯でグループステージを戦って、決勝Ｔ１回戦で今回も同じ敗戦になった。だが、感覚としては日本がコントロールできる時間も長くなり、かつ守備でいっぱいいっぱいだったところが、しっかりと受けられるようになった点は上がっている。ただし、勝っていくためには攻守で力をつけなければいけない」

―特にどこを強化すべきなのか。

「やはり守備から攻撃に移る、最初の相手のプレスを回避する、そこのパスのクオリティーだったり、パスを通すためにトランジション（切り替え）を早くして、相手のプレスをかいくぐっていけるようにしなければいけないのは、今日の試合でも出ていた。いったんプレス回避できれば、選手たちも技術があって、プレーモデルとしてやっている組織的にも、選手のアイデアでも崩していけることもできる」

―南野、三笘がチームに不在。久保がけがでいなかったが、このような戦いができたことへの評価。

「選手たちは想定外のことや、アクシデントが起こった時に冷静に対処して、全てのことを乗り越えてよく頑張ってきてくれた。もちろん今言われたような選手たちがいなかったことは、チームの戦いとしては影響されたところはあるかなと思う。そこは事実かなと思うが、決してネガティブに考えることなく、けがやアクシデントは起こりえること。新たに入ってきた選手たちがまたその選手の良さを生かして、チーム力を維持し、上げてくれるところが日本の良さかなと思っている。組織で戦う日本の良さが出せたと思うし、そこには選手たちが自分の個性を発揮しながらもチームの戦いを表現しようとがんばってくれて、良さが出ていた。けが人が出るのはいいことではないが、より多くの選手がこういう経験を幅広くすることで、日本サッカー全体のレベルが上がっていく」

―勝っている試合の中で、ハーフタイムはどのような指示を出したのか。

「ある程度相手にボールを持たれて打ち込まれるところが、試合全体の予想としてあり得るのかなと思っていた。そのことが前半にも、試合全体にも残っていたと思う。その中で粘り強くしっかり守りながら、我々も攻撃のチャンスは作れる。チームのコンセプトでもあるいい守備からいい攻撃ができるということは、選手たちは今日の試合の中で戦ってくれていたかなと思う。前半いい形でカウンターで点を取ることが出来て、そこで選手たちに言ったことは、もう１回０―０の状態の気持ちで戦うということ。実際は１点リードしているので、リードしている状況で守りだけにならないように、守りが攻撃につながっていくんだということを忘れないようにということで話しました」

―１点先制して追いつかれた状況はカタールＷ杯の決勝Ｔ１回戦クロアチア戦と一緒。追いつかれた後のプランは。

試合の終盤の考え方としては、延長を見据えて交代カードを１枚残しながら延長に入って戦うということを（プランしていた）。しかしながら、終盤で失点をしてしまったので、そこも自分たちが１点を取りに行く交代で、最後の交代枠を使うのか、９０分以内で使うのか。もし失点した場合にどういう風なカードをきるのかということは準備していた上で、延長の方が濃厚かなと思っていた」

―今後について

「個人的には何もまだ決まってないので、先ほどの答えの中でも代表チームとしては（次は来年アジア杯優勝を目指す）ということを言ったので、これは自然なこと。誰が監督になるかというところは分からないにしても、大きな大会はアジア杯。そこでアジアの頂点を目指して戦うところは自然なことかなと思ったので話をさせていただいた。私の去就に関してはまだ何も決まっていない」