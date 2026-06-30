【風、薫る 第68回あらすじ】一ノ瀬家を訪ねてきた人物とは
【モデルプレス＝2026/06/30】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第68話が、7月1日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
新居を決めた美津（水野美紀）は、直美（上坂樹里）も一緒に引っ越しすることを提案する。りん（見上愛）は賛成するが、直美は悩んでいた。
そんなある日、寛太（藤原季節）が一ノ瀬家を訪ねてくる。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第68話／7月1日（水）放送
新居を決めた美津（水野美紀）は、直美（上坂樹里）も一緒に引っ越しすることを提案する。りん（見上愛）は賛成するが、直美は悩んでいた。
そんなある日、寛太（藤原季節）が一ノ瀬家を訪ねてくる。
（modelpress編集部）
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