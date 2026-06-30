＜訳あり？義姉がシッター依頼＞子守り母が「誰か代わりになる人は？」【第4話まんが：義姉の気持ち】
私（リツコ）は、夫のヒサトと一人娘のアミの3人家族です。保育園の頃からアミは極度の人見知りで、小学校でも早々に行き渋るようになりました。入学以来、遅れて行ったり早退したりとまともに登校できない日々が2ヶ月ほど続き、これ以上私が仕事を調整するのも無理です。八方ふさがりになって助けを求めると、実家の母が遠方から駆けつけてくれました。おかげでアミに笑顔が戻り、私はこれで普通の生活に戻れると希望を抱いていたのですが……。
「もちろん、できるかぎり力になってあげたいと思っているわ。でも先が見えない状況で、ずっとここにいるわけにはいかないの」そう言って、母は朝イチで帰ってしまいました。母の背中を見送った後、私は怒りを抑えきれませんでした。
アミは2階の部屋から降りてきません。母が帰ると聞いてショックを受けていたので、きっと今日も学校に行かないつもりでしょう。私は必死でどうしたらいいかを考えます。そして記憶を全部洗いだして考えたとき、閃いたのです。
このままアミがうまく学校に行けるようになってくれれば……。そう思っていたのに、母はいきなり自宅に帰ってしまったのです。無責任に突き放されたようで、怒りがわきました。
けれど最低なのは私も同じなのでしょう。アミが学校に行けないことで、すべての歯車がかみ合っていません。どうにかしないといけない……そう思ったときに浮かんだのがナナちゃんでした。
ナナちゃんは弟ケンタロウのお嫁さんで、3人の子どもを育てている子育てのプロです。きっと快くアミのことを受け入れてくれるはず。善は急げと思い、私はさっそくナナちゃんに連絡をとったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
「もちろん、できるかぎり力になってあげたいと思っているわ。でも先が見えない状況で、ずっとここにいるわけにはいかないの」そう言って、母は朝イチで帰ってしまいました。母の背中を見送った後、私は怒りを抑えきれませんでした。
アミは2階の部屋から降りてきません。母が帰ると聞いてショックを受けていたので、きっと今日も学校に行かないつもりでしょう。私は必死でどうしたらいいかを考えます。そして記憶を全部洗いだして考えたとき、閃いたのです。
このままアミがうまく学校に行けるようになってくれれば……。そう思っていたのに、母はいきなり自宅に帰ってしまったのです。無責任に突き放されたようで、怒りがわきました。
けれど最低なのは私も同じなのでしょう。アミが学校に行けないことで、すべての歯車がかみ合っていません。どうにかしないといけない……そう思ったときに浮かんだのがナナちゃんでした。
ナナちゃんは弟ケンタロウのお嫁さんで、3人の子どもを育てている子育てのプロです。きっと快くアミのことを受け入れてくれるはず。善は急げと思い、私はさっそくナナちゃんに連絡をとったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子