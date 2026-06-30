落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラム。第７回は「工藤コーチがさすがに早すぎる件について」。工藤隆人２軍外野守備走塁コーチ（４５）は“あること”がとにかく早い。一体、なぜそんなに早いのか。真相解明へ、藤丸探偵が調査に乗り出した。真実はいつもひとつ！

少し前の話になるが、福島が支配下登録となった際に、こう言っていた。「工藤コーチからの『おまえならできる』という言葉が大きかった」。この話を聞いた時、（待てよ、似たような話をどこかで…）と、心の中の工藤新一がつぶやいたので記憶をたどると、２月の沖縄・具志川キャンプに行き着いた。

南国の地でドラフト３位・岡城（筑波大）は言っていた。「工藤コーチから『焦らずに。まだまだ成長できるから』と言ってもらえたんで、信じてやっていけたら」。令和８年にこんなに「工藤、工藤」と言うのは、若虎外野陣か服部平次くらいだろう。

さて、その工藤コーチに私は「あの、さすがに早すぎませんかね？」と常々思っている。

ＳＧＬでの試合前。プレーボールの約２時間前に練習が終わる。相手側の練習の際、選手や監督・コーチ陣は一度、室内に戻る。そして、試合に合わせてグラウンドへ向かうのだが…。工藤コーチは出てくるのが異常に早い。

段落が変わってもまだ言う。マジで早い。しゃぶしゃぶ肉をさっとダシにくぐらせて…くらいのスピード感で出てくる。先日、またしてもＳＧＬの室内から爆速で出てきた工藤コーチに理由を聞いてみた。

「相手の練習を見るため。どういう練習をしているか見ておきたい」

たしかに由宇でもそうだった。練習後、ベンチ横のロッカールームに姿を消したかと思えば、反復横跳びくらいの速度で戻ってきて、ずーっと広島のノックを見ていた。

「当たり前だと思っているので」。そう言い残し、グラウンドへ消えていった。（さすがや、工藤）。心の中の服部平次がつぶやいた。