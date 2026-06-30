実は高学歴だと知って驚いた男性俳優ランキング！ 2位「菊池風磨」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に、高学歴の有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は高学歴だと知って驚いた男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、慶應義塾大学総合政策学部出身の菊池風磨さんです。親しみやすい人柄と抜群のトーク力でバラエティ番組を盛り上げる一方、難関私大を卒業した知性派でもあります。状況を瞬時に分析して笑いに変える巧みなスマートさに、名門大学での学びが活きていると驚かされます。
▼回答者コメント
「普段バラエティーではいじられキャラなので高学歴のイメージがなかったです」（30代男性／東京都）
「timeleszの番組でクイズ問題などほぼ答えれるし、トークの話術も頭の良さもあると思います」（30代女性／京都府）
「バラエティで活躍している姿からはとても高学歴とは結びつかなかったからです」（40代女性／香川県）
見事1位に輝いたのは、東京大学文学部出身の香川照之さんです。数々の作品で唯一無二のエネルギッシュな怪演を見せる実力派俳優であり、その強烈なキャラクターの背景に日本最高峰の学府卒業という経歴があることに驚く声が多数寄せられました。心理学を修めた高い教養が深みのある演技を支えています。
▼回答者コメント
「演技力に定評があるが、学力についての実力を拝見する機会がなかった為」（40代男性／新潟県）
「歌舞伎俳優さんは幼いころから演技のエリート街道を行かれる方が多いのに対し、国立の最高峰を出られているというので驚きました」（30代女性／大阪府）
「着ぐるみを着たりしているのをテレビで見たことがあり、あまり知性派俳優のイメージがなかったから」（40代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：菊池風磨（慶應義塾大学 総合政策学部）／35票
2位にランクインしたのは、慶應義塾大学総合政策学部出身の菊池風磨さんです。親しみやすい人柄と抜群のトーク力でバラエティ番組を盛り上げる一方、難関私大を卒業した知性派でもあります。状況を瞬時に分析して笑いに変える巧みなスマートさに、名門大学での学びが活きていると驚かされます。
「普段バラエティーではいじられキャラなので高学歴のイメージがなかったです」（30代男性／東京都）
「timeleszの番組でクイズ問題などほぼ答えれるし、トークの話術も頭の良さもあると思います」（30代女性／京都府）
「バラエティで活躍している姿からはとても高学歴とは結びつかなかったからです」（40代女性／香川県）
1位：香川照之（東京大学 文学部社会心理学科）／76票
見事1位に輝いたのは、東京大学文学部出身の香川照之さんです。数々の作品で唯一無二のエネルギッシュな怪演を見せる実力派俳優であり、その強烈なキャラクターの背景に日本最高峰の学府卒業という経歴があることに驚く声が多数寄せられました。心理学を修めた高い教養が深みのある演技を支えています。
▼回答者コメント
「演技力に定評があるが、学力についての実力を拝見する機会がなかった為」（40代男性／新潟県）
「歌舞伎俳優さんは幼いころから演技のエリート街道を行かれる方が多いのに対し、国立の最高峰を出られているというので驚きました」（30代女性／大阪府）
「着ぐるみを着たりしているのをテレビで見たことがあり、あまり知性派俳優のイメージがなかったから」（40代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)