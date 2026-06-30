いしだ壱成＆観月ありさ、『テレ東音楽祭』で再会「この世で1番大好きなツーショット」「泣きそうです」 1990年代のドラマ『放課後』『ボーイハント』などで共演
俳優のいしだ壱成（51）と観月ありさ（49）が29日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。前日28日に放送されたテレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』で“再会”したことを報告し、2ショットを公開。それぞれのファンからは反響が集まっている。
【写真】「ずっと会いたかった戦友と」“再会”を報告したいしだ壱成＆観月ありさ
いしだは「ずっと会いたかった戦友との再会」、観月は「テレ東音楽祭で 久しぶりにお会いできた皆さんとたくさん写真を撮っていただきました お変わりなく素敵な皆さんとお話しできて、とても楽しい時間でした こうしてまた同じ番組でご一緒できることが本当に嬉しいです！皆さん、ありがとうございました」とそれぞれコメントし、肩を組み笑顔でポーズをする2ショットを披露した。
この投稿にファンからは「うわあああぁ!!!この世で1番大好きなツーショットが見られて感激です」「あの頃と変わらずの美のお2人」「お二人の共演してたドラマ子供の頃見てました 素敵なツーショット 壱成さんの歌も素敵でした」「お二人のツーショット 泣きそうです〜」「ありさちゃんといっせいくんのドラマ放課後大好きでした」などのコメントが寄せられている。
2人は1992年放送のフジテレビ系『放課後』、98年のフジテレビ系“月9”ドラマ『ボーイハント』などで共演している。
【写真】「ずっと会いたかった戦友と」“再会”を報告したいしだ壱成＆観月ありさ
いしだは「ずっと会いたかった戦友との再会」、観月は「テレ東音楽祭で 久しぶりにお会いできた皆さんとたくさん写真を撮っていただきました お変わりなく素敵な皆さんとお話しできて、とても楽しい時間でした こうしてまた同じ番組でご一緒できることが本当に嬉しいです！皆さん、ありがとうございました」とそれぞれコメントし、肩を組み笑顔でポーズをする2ショットを披露した。
2人は1992年放送のフジテレビ系『放課後』、98年のフジテレビ系“月9”ドラマ『ボーイハント』などで共演している。