◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 ブラジル 2―1 日本（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は29日（日本時間30日）に行われ、歴代最多5度の優勝を誇る“王国”ブラジル（FIFAランク5位）が日本（同17位）に2―1と逆転勝ち。1―1と同点に追いついて迎えた後半アディショナルタイム、途中出場のFWガブリエル・マルチネリ（25＝アーセナル）が決勝弾を決め16強進出に貢献した。

注目のFWビニシウス（Rマドリード）はフル出場するも無得点。4戦連発とはならず今大会4得点のままとなった。

それでもネット上からは「ビニシウスやばすぎた」「マジですごかった」「本当に厄介だった」「ビニシウスだけ抑えるだけでは勝てないことがこの試合で良く分かった」などと反応。

特に後半、DF冨安を股抜きで交わしドリブル突破から日本ゴール脅かした場面が反響。最後はGK鈴木彩のファインセーブにより得点こそ逃したものの「冨安を股抜きするビニシウスすげー」「やっぱり別格」「上手すぎる」「ガチで終わったと思った」「バケモンすぎる」と圧巻のプレーに驚きの声が上がっていた。