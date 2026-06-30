【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁予想天気図

気象庁発表の「アジア太平洋予想天気図」に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

雨風シミュレーションでは発達しながら日本の南の海上を西に進む予想で、外国のシミュレーションでは日本を指向しているものも存在します。

【▶画像で掲載】雨風シミュレーション（７月１０日（金）まで） 【▶画像で掲載】全国各都市の週間予報（７月７日（火）まで）を画像で掲載しています。

気象庁の【予想天気図】熱帯低気圧はどこで発生

気象庁の３０日（火）「アジア太平洋予想天気図」に日本のはるか南東の海上で「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が記載されています。

「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットは最大風速17.2ｍで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

【海面水温】高く発達

熱帯低気圧「TD」が存在する海域は海面水温が高く、２８℃以上（３０℃以上の所も）となっています。

台風は海面水温が２６℃～２７℃以上の海域で発生するといわれ、大気の状態など条件が整えば「台風」が発生します。海面水温は高いため、台風が発生してもおかしくない状況です。

雨と風シミュレーション７月１０日（金）まで

「熱帯低気圧」と見られる「反時計回りの渦」は、７月２日（木）ごろから画面右下に出現し、サイパンやグアムを直撃し、発達しながら日本の南の海上を西に進む予想です。

なお、海外の気象機関のシミュレーションでは日本を指向しているものも存在します。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報 （７月７日（火）まで）

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

２９日（月）沖縄地方が「梅雨明け」しました、奄美地方も早ければ３０日（火）にも「梅雨明け」かもしれません。

また、来週は九州・中国・四国地方で「梅雨明け」の可能性があり、７月７日（火）は「晴れ」の予報が多くなっています。「天の川」が見られるといいですね。

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