佐久間大介、人気声優のツンデレセリフに「やーばいっすよ、これ」 『さんま御殿』に豪華声優が集結
今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「国民的アニメ声優大集合」。豪華声優陣が集結し、知られざる素顔や衝撃エピソードが続々と明かされる。Snow Manの佐久間大介は、人気声優によるツンデレセリフに「やーばいっすよ、これ」と放心状態になる。
【写真】佐久間大介、豪華声優陣との共演に感激
アニメ好きな佐久間大介（Snow Man）は、「よくこんな忙しい人たちを集められたなって」と圧巻の光景に感激する。国民的アニメ『ドラえもん』で長年共演している水田わさびと関智一は、まさにアニメのような掛け合いをしてみせるも、「全然違うよ」「金持ちそうな少年のイメージ」とはぐらかし、スタジオを沸かせる。
初登場の山口由里子は、『エヴァンゲリオン』シリーズの赤木リツコの声で「明石家さんまくん、あなたが乗るのよ」「エヴァンゲリオン初号機、発進！」と披露し、アニメ大好き力士・正代は「ありがとうございます」としみじみ感激。同じく初登場の堀川りょうが『ドラゴンボール』ベジータの声で必殺技を叫ぶと、声優陣からも「うれしい！」「鳥肌たった！」と歓声があがる。
さらに堀川は、宮村優子とともに『名探偵コナン』の服部平次と遠山和葉として名シーンを再現。興奮のあまり、足立梨花は急に早口でこのシーンの魅力を語りはじめ、佐久間から「急にオタクトーク（笑）」とツッコまれてしまう。
加藤英美里が佐久間のリクエストでツンデレキャラを演じてみせると、佐久間は「やーばいっすよ、これ」と天を仰ぐ。しかし、佐久間がオーディションで初めてアニメの主役を射止めたという話をすると、森川智之から「今日はもう、出る杭は打つって感じです」と宣戦布告されてしまう。
最初のトークテーマ「これって私だけ？ つい出ちゃう職業病」では、ケガの痛みや出産の際などに医療関係者から声でバレてしまうという、声優ならではのエピソードが続々と飛び出す。また、テーマパークでは知っている声優がアトラクションのアナウンスなどを担当していることもあるため、「顔が思い浮かんで没入できない」「ほんと嫌だよね」と、声優陣が共感の嵐となる。
すると宮村が、「大好きな少女漫画がアニメになるときすごく楽しみにしていたのに、声優が…」とガッカリしながら出演者の1人を名指し。その声優は、日高のり子（「高」は「はしごだか」が正式表記）からも、彼女が好きなマンガのアニメで自身が声優を務めることを伝えた際、「いやー！」と言われてしまったことを嘆く。
テーマ「仕事で経験した大ピンチ！」では、山口が大先輩・田中真弓に、かつてとんでもない失言をしてしまったことを告白。しかし、今ではそれが2人のお決まりのコントのようになっているという。
極度の人見知りだという梶原岳人は、大人数での打ち上げが苦手なため、できるだけ人を避けられる居場所を探した結果、ある場所にたどり着いたと明かし、スタジオ中を驚かせる。また、この収録に臨むにあたり、「頭の中に“イマジナリーさんまさん”を作ってシミュレーションをした」と告白。佐久間が「僕ももともと陰キャ」と共感すると、さんまから「じゃあまずは」と、佐久間を手本にしたイメチェンを提案される。
水田は、「関さんも知らない大ピンチがあった」と衝撃告白。周囲を心配させないよう、収録現場でさまざまな工夫をしてごまかしていたという話に、関は「知らなかった」と唖然となる。そのほか、差し入れ事情やライブでのハプニングなど、声優ならではのエピソードが盛りだくさん。鼻濁音が苦手なさんまが、声優陣の指導のもと、カッコよくセリフを練習する場面も放送される。
『踊る！さんま御殿!!』「国民的アニメ声優大集合」は、日本テレビ系にて6月30日20時放送。
【写真】佐久間大介、豪華声優陣との共演に感激
アニメ好きな佐久間大介（Snow Man）は、「よくこんな忙しい人たちを集められたなって」と圧巻の光景に感激する。国民的アニメ『ドラえもん』で長年共演している水田わさびと関智一は、まさにアニメのような掛け合いをしてみせるも、「全然違うよ」「金持ちそうな少年のイメージ」とはぐらかし、スタジオを沸かせる。
さらに堀川は、宮村優子とともに『名探偵コナン』の服部平次と遠山和葉として名シーンを再現。興奮のあまり、足立梨花は急に早口でこのシーンの魅力を語りはじめ、佐久間から「急にオタクトーク（笑）」とツッコまれてしまう。
加藤英美里が佐久間のリクエストでツンデレキャラを演じてみせると、佐久間は「やーばいっすよ、これ」と天を仰ぐ。しかし、佐久間がオーディションで初めてアニメの主役を射止めたという話をすると、森川智之から「今日はもう、出る杭は打つって感じです」と宣戦布告されてしまう。
最初のトークテーマ「これって私だけ？ つい出ちゃう職業病」では、ケガの痛みや出産の際などに医療関係者から声でバレてしまうという、声優ならではのエピソードが続々と飛び出す。また、テーマパークでは知っている声優がアトラクションのアナウンスなどを担当していることもあるため、「顔が思い浮かんで没入できない」「ほんと嫌だよね」と、声優陣が共感の嵐となる。
すると宮村が、「大好きな少女漫画がアニメになるときすごく楽しみにしていたのに、声優が…」とガッカリしながら出演者の1人を名指し。その声優は、日高のり子（「高」は「はしごだか」が正式表記）からも、彼女が好きなマンガのアニメで自身が声優を務めることを伝えた際、「いやー！」と言われてしまったことを嘆く。
テーマ「仕事で経験した大ピンチ！」では、山口が大先輩・田中真弓に、かつてとんでもない失言をしてしまったことを告白。しかし、今ではそれが2人のお決まりのコントのようになっているという。
極度の人見知りだという梶原岳人は、大人数での打ち上げが苦手なため、できるだけ人を避けられる居場所を探した結果、ある場所にたどり着いたと明かし、スタジオ中を驚かせる。また、この収録に臨むにあたり、「頭の中に“イマジナリーさんまさん”を作ってシミュレーションをした」と告白。佐久間が「僕ももともと陰キャ」と共感すると、さんまから「じゃあまずは」と、佐久間を手本にしたイメチェンを提案される。
水田は、「関さんも知らない大ピンチがあった」と衝撃告白。周囲を心配させないよう、収録現場でさまざまな工夫をしてごまかしていたという話に、関は「知らなかった」と唖然となる。そのほか、差し入れ事情やライブでのハプニングなど、声優ならではのエピソードが盛りだくさん。鼻濁音が苦手なさんまが、声優陣の指導のもと、カッコよくセリフを練習する場面も放送される。
『踊る！さんま御殿!!』「国民的アニメ声優大集合」は、日本テレビ系にて6月30日20時放送。