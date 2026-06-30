長友佑都がW杯を「青春」と表現した

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。

試合後、DF長友佑都は「W杯はやっぱり青春」と、自身5度目となった大舞台を振り返った。

幼い頃から練習に明け暮れ、「本当の青春を過ごしてない」という長友。だからこそ、最高峰の舞台でともに戦ったチームメイトとの時間に特別な感情を抱いていた。「大の大人たちが、これだけの熱を持って、魂を持って、チームが団結して仲間のために、熱くなれるような、こんな瞬間ってないですから」と、一丸となって戦い抜いた日々を表現した。

しかし、ブラジル相手に及ばず、今大会の戦いは幕を閉じた。敗退という現実を受け止め、「何か青春が終わってしまった、その寂しさがありますね。この仲間と離れたくなかったなって」と、胸に去来する率直な思いを吐露した。

これまでの大会を経験し、誰よりもこの舞台を知る長友であっても、世界の頂は容易に届くものではなかった。「ワールドカップはやっぱり怖いですね。掴ませてもらえないですね。5回出たけど、掴めないですから」。そう厳しさを口にする一方で、「この怖さがやみつきになるんですよね。やっぱり選手としては」と、何物にも代えがたい魅力があることも強調する。

激闘の記憶は、それぞれのサッカー人生におけるかけがえのない財産となる。長友はともに戦った仲間たちへ向け、「彼らには本当にこの経験を、また次に生かしてもらって、また4年後成長した姿を、後輩たちに見せてもらいたいなと思います」と語り、次代を担う選手たちに未来を託した。（FOOTBALL ZONE編集部）