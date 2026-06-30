ポリフォニーな旨味と博多焼鳥串が融合！ 英国昇龍「東大赤門前店」

記事ポイント 英国昇龍が2026年6月26日に東京・東大赤門前へ初出店19時間以上炊き上げた「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」が看板メニューグランドオープン2日間限定で飲み放題1時間無料 英国昇龍が2026年6月26日に東京・東大赤門前へ初出店19時間以上炊き上げた「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」が看板メニューグランドオープン2日間限定で飲み放題1時間無料

英国昇龍が、2026年6月26日(金)にEIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店をグランドオープンします。

ロンドンで培われた経験と理念を原点とし、福岡で確立した本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串の融合スタイルが、東京・東大赤門前に初登場。

英国昇龍が新たな拠点として選んだのが、このエリアです。

グランドオープン日の6月26日と翌27日の2日間は、博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセットと1時間飲み放題が無料で楽しめます。

英国昇龍「東大赤門前店」

グランドオープン日: 2026年6月26日(金)所在地: 東京都文京区本郷5丁目25-17 本郷美術ビル1階業態: 本格豚骨RAMEN・博多創作焼鳥串

英国昇龍は、1976年にロンドンで創業した「SHORYU」ラーメンを原点とするブランドです。

英国での実績と理念を携えて博多ラーメンの本場・福岡へ進出し、本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を融合させた独自スタイルを確立しました。

ロンドン・福岡と続いた展開の次の舞台として東京大学赤門前を選び、東京初出店を果たします。

東大赤門前店では、博多の食文化をベースにしながらも独創的な商品開発に取り組み、本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串の新たな魅力を発信します。

プレオープン中から、ロンドン・福岡で支持を集めてきたブランドのスタイルを東京の食シーンへ届けています。

店内の様子

東大赤門前店の店内では、博多の食文化をベースにした本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串が揃っています。

両者を一度に味わえるのが、この店舗の大きな魅力です。

英国昇龍が福岡で積み上げてきた独創的な商品開発への取り組みは、東京の店舗でも続いています。

ロンドンで培われた経験と理念を原点としながら、博多の食文化を東京の空間へ持ち込んでいます。

看板商品の「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」は、英国昇龍の技術と発想を象徴する一杯として用意されています。

「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」も、「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」に次ぐ看板商品として席で味わえます。

博多創作焼鳥串のメニューには、鶏皮巻き串や創作野菜巻き串など、福岡の焼鳥文化に独自の発想を加えた串が揃っています。

豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を一度に楽しめるのが、英国昇龍の東大赤門前店のスタイルです。

店舗の外観

東大赤門前店は、東京都文京区本郷5丁目25-17 本郷美術ビル1階に入居しています。

東京大学赤門のすぐそばに位置し、2026年6月26日(金)からグランドオープンを迎えます。

英国昇龍の東京初出店となる「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」が本郷に加わります。

「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」

スープ: 豚骨を19時間以上強火で炊き上げ魚介素材: 9種類使用麺: 福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」香り付け: トリュフ・ポルチーニ茸を使用

豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げることで、濃厚でありながら雑味の少ない深い旨味が生まれます。

さらに9種類の魚介素材を加えることで、奥行きのある味わいを実現。

素材それぞれの個性が、スープ全体の深みへとつながっています。

麺には福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用し、スープとの一体感が高まります。

豚骨・魚介・トリュフ・ポルチーニ、それぞれの旨味が重なり合いながらも個性を失わない、英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」が一杯に凝縮されています。

博多焼鳥

博多創作焼鳥串は、福岡の焼鳥文化に英国昇龍独自の発想を加えたラインアップです。

鶏皮巻き串や創作野菜巻き串など、博多の食文化をベースにした串が東大赤門前店でも揃います。

豚骨RAMENの前後に焼鳥串を楽しむスタイルで、英国昇龍が福岡で確立した融合の食体験が東京で味わえます。

博多野菜巻串

創作野菜巻き串は、英国昇龍が博多の食文化に独自の発想を加えた博多創作焼鳥串のひとつです。

鶏皮巻き串とともに博多創作焼鳥串の軸を担い、「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」との組み合わせで楽しめる一品です。

「博多のとりかわ巻串」

鶏皮巻き串は、博多創作焼鳥串を代表するメニューとして東大赤門前店でも提供されます。

福岡の焼鳥文化をベースに、英国昇龍が独自の発想を加えた仕上がり。

豚骨RAMENと並ぶ看板の味として、東京でも存在感を放ちます。

グランドオープン記念特別企画

実施日: 2026年6月26日(金)・27日(土)英国昇龍スペシャルフードセット無料提供: 博多創作焼鳥串を含むセット + 〆の一品（「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」または「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」を予約時に選択）1時間飲み放題無料: 角ハイボール・翠ジンソーダ・レモンハイ6月28日(日): 店休日6月29日(月)〜7月3日(金): 1時間飲み放題無料特典のみ継続実施事前予約必須・17:30以降の利用限定・席利用2時間制

グランドオープン2日間は、博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセットと1時間飲み放題が無料で提供されます。

〆の一品は「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」または「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」から予約時に選択可能です。

6月29日(月)から7月3日(金)の期間も、1時間飲み放題無料特典のみ継続して受けられます。

いずれも事前予約が必須で、満席になり次第、受付終了となる点に注意が必要です。

おすすめメニュー

グランドオープン記念のスペシャルフードセットには、英国昇龍自慢の博多創作焼鳥串が含まれています。

「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」は、〆の一品として選べる看板メニューです。

トリュフとポルチーニ茸の旨味に3種のチーズが絡む一杯として、多くの支持を集めています。

英国昇龍の豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を一度のセットで味わえる機会が、グランドオープン記念期間中に用意されています。

19時間以上炊き上げた豚骨スープにトリュフとポルチーニの香りが溶け込む「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」と、博多の焼鳥文化に独自の発想を加えた創作焼鳥串の数々が、東大赤門前で味わえます。

グランドオープン記念の特別企画期間中は、スペシャルフードセットと飲み放題が無料で付くので、ロンドン・福岡と歩んできた英国昇龍の独自スタイルを東京で体験できます。

英国昇龍「東大赤門前店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」のスープはどのように作られていますか？

A. 豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げ、濃厚でありながら雑味の少ない深い旨味を引き出しています。

9種類の魚介素材を加えて奥行きを出し、トリュフとポルチーニ茸の旨味が重なることで、英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」が生まれます。

麺には福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用。

Q. グランドオープン記念特別企画を利用するには何が必要ですか？

A. 事前予約が必須で、17:30以降の来店・席利用2時間制が条件です。

来店時に対象案内の紙面または画面の提示と名刺の持参が必要で、1枚(1画面)につき最大8名まで利用できます。

満席になり次第受付が終了します。

Q. グランドオープン記念特典はいつまで受けられますか？

A. スペシャルフードセットと1時間飲み放題の両方が無料になるのは2026年6月26日(金)・27日(土)の2日間限定です。

2026年6月29日(月)から7月3日(金)までは1時間飲み放題無料特典のみ継続します。

なお6月28日(日)は店休日です。

Q. ネット予約はいつから始まりますか？

A. ホットペッパーグルメは2026年6月25日(木)から、食べログは2026年7月1日(水)からネット予約が始まります。

電話予約にも対応しています。

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