現地時間６月26日、ウルグアイは北中米ワールドカップのグループＨ第３戦でスペインと対戦。０−１で敗れて勝点２の３位に後退し、グループステージ敗退となった。 この試合で物議を醸しているのが、１点ビハインドの56分のシーンだ。ウルグアイのマルセロ・ビエルサ監督が、大黒柱のフェデリコ・バルベルデをベンチに下げ、FWのフェデリコ・ビニャスを投入したのだ。 もちろん、ゴールが必要な状況でアタッカーを入れるのは珍しくない。とはいえ、試合終了まで30分以上もある時間帯に、チーム随一のスターであり、強烈なミドルシュートでゴールも狙えるMFを下げるという判断は、小さくない驚きだったと言えるだろう。

試合後、この交代について問われたビエルサ監督は「攻撃面でチームの存在感を高めたかった。より多くのチャンスを作ることが目的だった」と説明。しかし、70歳の名将の采配には、多くのレジェンドが納得できていないようだ。スペイン紙『マルカ』が伝えている。