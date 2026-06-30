◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

王国の壁は高かった。日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかったが、前半だけで佐野とMF鎌田（クリスタルパレス）のボランチ2人がイエローカードを受けた。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

試合後の円陣で森保監督は涙を流しながら選手に言葉を伝える場面があった。「優勝するという夢や目標の最高の景色は見ることはできなかったけど、監督として皆のことを導いてあげられず申し訳ないと伝えた。違う意味での最高の景色は選手、監督、スタッフに見させてもらっているので、感謝していると伝えました。監督として最高の景色は皆にみさせてもらったので、ありがとうと伝えました」と試合後の会見で明かした。