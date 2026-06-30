¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ë½ÀÆ»²È¡ÉÆ£¾ë¿´¤¬¹ñºÝÂç²ñV¡ª¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¡×
½ÀÆ»¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò52Ôµé¤ÎÆ£¾ë¿´¡Ê25¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÀÄÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥êÀÄÅç¤ÇÍ¥¾¡¡£29Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÚÆüÄø¡õÆâÄêÁª¼ê°ìÍ÷¡Û32Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤¬9·î19Æü³«Ëë¡¡¢¨¿ï»þ¹¹¿·
2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¾ë¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È5»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£2²óÀï¤Ï¹ç¤ï¤»µ»¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡¢3²óÀï¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¤âÍ¥Àª¾¡¤Á¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÏÍ¥Àª¾¡¤Á¡¢½à·è¾¡¤Ï¹ç¤ï¤»µ»¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¡£·Þ¤¨¤¿·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¡Ê29Æü»þÅÀ¡Ë¤Î³Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÎÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÏÓºÃæþ¸Ç¤Ë¤è¤ë°ìËÜ¾¡¤Á¤ÇÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¡£
Æ£¾ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ë½ÀÆ»²È¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÍâÆü¤Î6·î27Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤«¥¢¥¤¥¹¤¬¾è¤Ã¤¿¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤³Ê¹¥¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ë½ÀÆ»²È¡É¤é¤·¤¤¤ªÃãÌÜ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø¡¢¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿Æ£¾ë¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ÎÃË»Ò60kgµé¡¦¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê25¡¢¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¡¢ÃË»Ò73kgµé¡¦ÀÐ¸¶¼ù¡Ê25¡¢JES¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢½÷»Ò63Ôµé¡¦Ã«²¬À®Èþ¡Ê23¡¢ÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë¤Î3¿Í¤âÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£