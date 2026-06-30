北中米ワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で敗れた。サッカー王国と堂々の戦いを演じた日本。そのベンチの様子に開始早々、海外ファンも注目していた。

王国ブラジルとの大一番。開始早々から日本陣内へ攻め込まれる場面もあった中、中継カメラは日本ベンチを捉えると、サブメンバーが前に出ている様子が映った。チームが団結し、一体感をうかがわせる光景だった。

開始からわずか2分あまりで目撃された場面。英サッカー専門メディア「ザ・タッチライン」公式Xは実際の画像を添えて「これを見てください。まだ開始2分23秒だというのに、日本のベンチ全員がタッチライン際に立ち、チームメートを鼓舞しています」と驚きを持って伝えた。

海外ファンからは「日本チームの精神が大好きだ」「彼らの熱を感じるよ」「これは夜中まで続きそうだ」「日本の精神は疑いようがない」「この選手たちの空気感はすさまじい」と衝撃を受けた様子で書き込まれていた。

この後日本は佐野の先制ゴールが飛び出すも、後半に2失点。惜しくも及ばず、決勝トーナメント1回戦の壁を打ち破ることはできなかった。



（THE ANSWER編集部）