亀梨和也（40）と田中みな実（39）が29日、双方の公式サイトなどで、結婚と田中の第1子妊娠を発表した。23年のファッション誌「MAQUIA」の対談企画や、24年放送のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」などで共演。過去には交際、破局、復縁などを報じられ、行く末が注目されていた。

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2014年（平26）10月に田中をインタビューした。前月の9月いっぱいまでTBSの看板アナウンサーとして活躍。退社して、すぐにライバル局のフジテレビ「ニュースな晩餐会」のMCをアンジャッシュ渡部建と共に務めた。

宮根誠司、羽鳥慎一ら、局アナから独立した売れっ子フリーアナを擁する事務所に所属。「これは特別なこと」「期待が大きい」と自覚していたが、気負うこともなく冷静だったのが印象的だった。

2009年（平21）にTBSに入局。海外生活が長く、英語と米語を聞き分けられるなど能力は高かった。ただ、時代が要求していたのは、かわいくて、きれいで、メインの男性を立ててそつなく番組を進行できる女性アナウンサー。それでも田中は、その期待に十二分に応えていた。

爆笑問題、有吉弘行、ネプチューン、テリー伊藤、サンドウィッチマン伊達みきおといった、売れっ子芸人を相手にぶりっ子の“みんなのみな実”として、アイドル的人気を誇っていた。フリーになったことで、キャスターへの挑戦も期待されたが「それだったら“報道のTBS”を辞めたりはしない」と自己分析していた。

インタビューを終えて、一緒にスタジオの廊下を歩いていた時だ。かたわらのソファにいた大柄な人物が突然、田中に声をかけてきた。「お前、調子に乗るんじゃないよ」。関係者の間には一瞬、緊張が走ったが、田中は満面の笑みを浮かべて「そんなことあるわけないですよ」と応じた。いつものドレス姿ではなく、普段着姿のマツコ・デラックスだった。

その対応の素早さに、バラエティーで数多くの猛者にもまれてきた実力を感じた。恋のうわさも多く報じられていたが「全く、結婚はないです」と笑顔で言い切られた。今から12年も前のことだ。

そして、新たな才能を見せつけてくれたのが、19年（令元）のフジテレビ系連続ドラマ「絶対正義」での演技だった。20年には戸田恵梨香、有村架純、山口紗弥加ら売れっ子女優が所属する事務所「フラーム」に移籍して、女優、そして美容研究家として地位をさらに不動のものにした。お笑い芸人のイジりをうまくあしらい、男性視聴者から人気を集めていた“みんなのみな実”が、気がつけば女性から憧れられる「女優田中みな実」になっていた。

結婚、そして出産、その先の子育て。どんな時でも田中みな実は、自分のやりたいこと、できることをしっかりと見極め進んでいくに違いない。【小谷野俊哉】

◆田中みな実（たなか・みなみ）1986年（昭61）11月23日生まれ、埼玉県出身。09年青学大卒後、TBS入社。アナウンサーとして「サンデージャポン」など担当。14年に退社後、21年「ずっと独身でいるつもり？」で映画初主演、23年NHK「悪女について」でドラマ初主演など女優としても活躍。テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」でMCも務めた。現在のレギュラー番組はTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」。19年発売のファースト写真集「Sincerely yours…」は累積売り上げ49・0万部（オリコン調べ）の大ヒット。154センチ。血液型A。