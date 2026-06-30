北中米ワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。試合後、日本サポーターは変わらずゴミ拾いを行い、米国のメディアとファンが驚いている。

日本が世界を驚かせた。前半29分、佐野がセンターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決め、場内をどよめかせた。ただ後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。勢いづいたブラジル相手に日本は防戦一方となり、後半アディショナルタイムに勝ち越しを許した。

試合後、日本のサポーターは青いゴミ袋を持って、スタンドで恒例のゴミ拾い。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」が公式Xで「結果がどうであれ、日本のファンはいつも必ず自分たちのゴミを拾って帰る」と、ファンからも続々コメントが寄せられた。

「本当に素晴らしい模範であり、一流だ」

「敗戦後でさえも…美しい」

「日本にリスペクトを」

「日本のファンなら、いつでもアメリカに大歓迎だよ」

「お願いだから、日本のファンにフィラデルフィアにも来てもらえないかな？」

「日本、ありがとう」

「日本は本当に素晴らしい国だ」

過去のW杯でも称賛され、この大会も初戦のオランダ戦から一貫して行ったゴミ拾い。敗戦後も変わらなかった美しい習慣に驚きの声が集まっている。



（THE ANSWER編集部）