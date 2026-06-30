日本サポ、W杯敗退でも変わらずゴミ拾い 米国で大絶賛「模範だ」「素晴らしい国」初戦から貫く
北中米ワールドカップ
サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。試合後、日本サポーターは変わらずゴミ拾いを行い、米国のメディアとファンが驚いている。
日本が世界を驚かせた。前半29分、佐野がセンターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決め、場内をどよめかせた。ただ後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。勢いづいたブラジル相手に日本は防戦一方となり、後半アディショナルタイムに勝ち越しを許した。
試合後、日本のサポーターは青いゴミ袋を持って、スタンドで恒例のゴミ拾い。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」が公式Xで「結果がどうであれ、日本のファンはいつも必ず自分たちのゴミを拾って帰る」と、ファンからも続々コメントが寄せられた。
「本当に素晴らしい模範であり、一流だ」
「敗戦後でさえも…美しい」
「日本にリスペクトを」
「日本のファンなら、いつでもアメリカに大歓迎だよ」
「お願いだから、日本のファンにフィラデルフィアにも来てもらえないかな？」
「日本、ありがとう」
「日本は本当に素晴らしい国だ」
過去のW杯でも称賛され、この大会も初戦のオランダ戦から一貫して行ったゴミ拾い。敗戦後も変わらなかった美しい習慣に驚きの声が集まっている。
（THE ANSWER編集部）