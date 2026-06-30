日本代表はW杯決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2の逆転負け

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

前半に先制して王者ブラジルを大いに苦しめた戦いぶりに対し、ブラジルメディア「GZH」は「なんという苦しみ！」と冷や汗を拭っている。

試合は前半29分、日本が相手のパスをインターセプトすると、MF佐野海舟がドリブルで持ち込み、強烈なミドルシュートを決めて先制に成功した。後半11分にMFカゼミーロのゴールで同点に追いつかれたものの、日本は強固なブロックを築いて粘り強く応戦。しかし、後半アディショナルタイムに途中出場のFWガブリエウ・マルティネッリに痛恨の決勝ゴールを奪われ、惜しくも敗れ去った。

サッカー王国を極限まで追い詰めた日本の戦いぶりに、現地メディアも肝を冷やしたようだ。ブラジル紙「ランス」は「ヒヤリとした」と取り上げ、ボールを持たせながらブロックを固める日本の戦術について「ブラジルのミスを狙っていたのは明らかだった」と説明している。

また、ブラジルメディア「GZH」も日本の守備組織を「罠だった」と指摘。「日本はブラジルにコントロールしているという錯覚を抱かせた。そして、襲いかかる時を待っていた」と分析し、最終盤までもつれ込んだ激闘を「なんという苦しみ！なんという安堵だ！」と綴っている。

惜しくも決勝トーナメント1回戦敗退となった日本だが、5度の優勝を誇るブラジルを土俵際まで追い詰めた戦術と戦いぶりは、対戦国メディアにも強いインパクトを残した。（FOOTBALL ZONE編集部）