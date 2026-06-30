ぽかぽか空間を窓から整える！ ファミリー工房「断熱窓リフォーム実質0円キャンペーン」

記事ポイント ファミリー工房の葛飾区限定断熱窓0円キャンペーン国・東京都・葛飾区補助金と紹介で負担ゼロへ断熱窓の断熱・結露軽減・遮音・UVカット効果 ファミリー工房の葛飾区限定断熱窓0円キャンペーン国・東京都・葛飾区補助金と紹介で負担ゼロへ断熱窓の断熱・結露軽減・遮音・UVカット効果

ファミリー工房が、葛飾区在住の方限定で「断熱窓リフォーム実質0円キャンペーン」を開始しました。

2026年度の断熱窓補助金に、独自の「友人紹介キャンペーン」を組み合わせます。

ファミリー工房「断熱窓リフォーム実質0円キャンペーン」

対象：葛飾区在住の方限定開始日：2026年6月16日内容：断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーン対象住宅：戸建ての全窓リフォーム平均工事費：約165万円(税込)補助金適用後の負担：15万円(消費税分のみ)独自特典：「友人紹介キャンペーン」で15万円をファミリー工房が全額負担

2026年度は、断熱窓に対する国の補助金に加え、東京都・葛飾区の独自助成が重なる過去最大級の補助金年です。

窓まわりから、冬でも薄着で過ごせる“ぽかぽか空間”や結露軽減、遮音効果を目指せる住まいへ整えられます。

断熱窓でぽかぽか空間と結露軽減を目指せる住まいへ

断熱効果：冬でも薄着で過ごせる“ぽかぽか空間”結露軽減：カビ・ダニ対策にも遮音効果：外の騒音も家族の声も気にならないUVカット：家具・床・お肌を日焼けから守る侵入抑止：特殊ネジ・強化ガラスで防犯性UP経済的：1ヶ月約1,880円、10年で約23万円の節約効果

断熱窓には、室内のあたたかさを保ち、結露を軽減する働きがあります。

カビ・ダニ対策、外の騒音や家族の声が気にならない遮音効果、家具・床・お肌を日焼けから守るUVカットも挙げられています。

LINEで寸法を送る見積りから始まる3ステップ

ステップ1：お見積り(図面 or 寸法をLINEで送るだけ)ステップ2：現地調査(約30分)ステップ3：助成金申請(無料代行)友人紹介：ご友人紹介で0円に動画

見積りは、図面または寸法をLINEで送る流れです。

現地調査は約30分で、助成金申請は専門チームが複雑な書類作成から提出まで無料で代行します。

対象外となるケースも事前に案内

対象外：葛飾区以外にお住まいの方対象外：マンションなど戸建て以外の住宅対象外：特殊サイズの窓で補助上限を超える場合対象外：ご友人紹介がない場合補足：ご友人紹介がなくても、工事の依頼は可能

対象は葛飾区在住の方限定で、戸建て以外の住宅や特殊サイズの窓は対象外となるケースがあります。

友人紹介がない場合も対象外に含まれますが、消費税以外は補助金でまかなえるケースが多数とされています。

友人紹介がなくても、工事の依頼は受け付けています。

実物を見て触れるショールームと無料代行

Google口コミ：足立区・葛飾区 No.1(494件／★4.7)施工実績：10,000件超創業：22年施工管理：自社職人・自社管理申請代行：助成金・補助金の申請を完全無料代行展示：断熱窓・複層ガラス・太陽光パネルなど

ファミリー工房は、外装・内装・水回り・太陽光・蓄電池・断熱・窓リフォームまで、自社グループで完結できるワンストップ体制を紹介しています。

自社職人・自社管理による施工では、技術研修を受けた専属スタッフが作業を担当します。

本社ショールームでは、断熱窓・複層ガラス・太陽光パネルなどの実物を見て触れることができます。

住まいの寒さや結露、音、日差しへの備えを、窓まわりからまとめて見直す選択肢になります。

対象条件や申請手続き、実物確認の流れまで示されているため、戸建ての窓リフォームを具体的に検討する材料になります。

ファミリー工房「断熱窓リフォーム実質0円キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「断熱窓リフォーム実質0円キャンペーン」の対象は誰ですか？

A. 葛飾区在住の方限定です。

戸建ての全窓リフォームで、国・東京都・葛飾区のトリプル補助金とファミリー工房独自の「友人紹介キャンペーン」を組み合わせます。

Q. 断熱窓にはどのようなメリットがありますか？

A. 断熱効果、結露軽減、遮音効果、UVカット、侵入抑止、経済的な節約効果が挙げられています。

冬でも薄着で過ごせる“ぽかぽか空間”や、カビ・ダニ対策にもつながります。

Q. 0円で窓リフォームするための流れは何ですか？

A. 図面または寸法をLINEで送る見積り、約30分の現地調査、助成金申請の無料代行という3ステップです。

友人紹介と組み合わせることで0円になる流れです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぽかぽか空間を窓から整える！ ファミリー工房「断熱窓リフォーム実質0円キャンペーン」 appeared first on Dtimes.