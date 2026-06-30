「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本代表は無念の逆転負け。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、１６強入りならず。王国ブラジルの底力に屈した。

試合終了の笛が吹かれた瞬間、選手は次々とピッチの上に崩れ落ちた。初戦のオランダ戦で負傷交代したまま、３試合欠場した久保建英はベンチで敗戦を見届けると涙が止まらず。長友らと抱き合った後、ピッチに視線を落とした。

報道陣の取材では質問を受け、１０秒沈黙した後に口を開いた。「素晴らしい戦いをみながしてくれて、最後のところであと３０秒というところで失点してしまって。タイムアップの時は同点を信じていたので、すぐになんかワーッとはならなかったですけど…。徐々にみんなが泣いているのを見たりすると、終わってしまったんだと悲しい気持ちになりました」と振り返った。

オランダ戦後はチュニジア戦、スウェーデン戦の２試合でベンチ外。この試合はベンチ入りし、仲間を鼓舞し続けた。勝ち上がれば復帰の可能性もあったが叶わず、最終戦を体調不良で欠場した前回大会に続いて不完全燃焼。「本当に辛いというよりはチームメートに申し訳ないなって気持ちが一番にありますね。持ってないと言われればそれまでですが、他にワールドカップに参加できなかった選手もいるわけで、残念というより申し訳ないなって気持ちが強いですね」と無念の思いを口にした。