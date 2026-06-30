◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。1―2で逆転負けしベスト32で敗退した結果を受けて「クジ運」の悪さに言及する場面があった。

試合終了の笛が吹かれると、本田は約40秒ほど沈黙。涙する選手たちを見つめながら「悔しいっすけど…よくやりましたよ、本当に。言い訳も誰もしないし、負けは負けなんで結果が全てですけど、でもよくやりましたよ」と健闘を称えた。

そして「選手たちは絶対に言わないと思うんですけど、僕の立場、外野から自由なことを言わせてもらうと」と前置きして「クジ運は悪いっすよ。言い訳も誰もしないと思うが、どう考えても他のクジ運見てても、もう違うクジ運あったらよかったなっていうのは、たらればはね、僕の立場だから許されると思って言いますけど」とコメント。

決勝トーナメント1回戦で王国ブラジルと対戦する“クジ運の悪さ”を嘆くと、SNSでも「本田さんの言う通り」「本田の『クジ運が悪い』に完全同意」「本当そこ！」「本田さんも言ってたけど、絶対クジ運あるよなぁ」などの声が上がった。