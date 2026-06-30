日本代表はW杯決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2の逆転負け

日本代表GK鈴木彩艶は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦のブラジル戦にフル出場した。

試合は1-2で敗れたものの、好セーブを連発した日本の守護神に対し、海外メディア「スポーツ・センター」ブラジル版は鈴木に「こいつ、マジでやばいぞ！」と驚きの感情を示し、「まるでマヌエル・ノイアーじゃないか！」と伝えている。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制したものの、後半に入ると王国の猛攻を受ける展開となった。そのなかで鈴木は、ワールドクラスのブラジル攻撃陣を相手にスーパーセーブを連発して決定機を阻止する。後半11分に同点に追いつかれたあとも、FWヴィニシウス・ジュニオールに鋭く切り込まれて決定的なシュートを放たれたが、見事なファインセーブで事なきを得た。

ブラジルに立ちはだかる守護神の奮闘に、対戦国メディアも驚きを隠せなかった。同メディアは「こいつ、マジでヤバいぞ！」と感情をむき出しにして報道。度重なるピンチを救う圧倒的なパフォーマンスに対し、「ブラジル戦での活躍は、まるでマヌエル・ノイアーじゃないか！」とドイツ代表の名手になぞらえて称賛し、「なんて素晴らしいゴールキーパーなんだ！」と手放しで評価した。

試合は後半アディショナルタイム、途中出場のFWガブリエウ・マルティネッリにシュートを打たれ、鈴木が指先で触れたボールがゴールポストに当たってネットを揺らすという無情な結末となった。日本は惜しくもベスト32で敗退となったが、強豪ブラジルを大いに苦しめた鈴木の堂々たるパフォーマンスは、対戦国にも強烈なインパクトを残した。（FOOTBALL ZONE編集部）