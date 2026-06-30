巨人・戸郷翔征投手（２６）が２９日、首位決戦に向けて“伝説の地”での快投を誓った。自身５連勝を目指し３０日のヤクルト戦（弘前）に先発。青森での開催は１９５３年以来７３年ぶり、弘前市での試合は球団史上初。プロ野球初の完全試合が生まれた同県での登板へ「いい試合を見せる」と決意した。貯金７でセ・リーグ首位のチームは、０・５差で追ってくるヤクルトと東北シリーズ２連戦に臨む。

特別な一戦になると予感した。戸郷はＧ球場で念入りに汗を流し、打撃練習にもみっちり時間を費やした。「７３年ぶりですか。毎年行ける場所じゃないので、メモリアル的なね。（登板できるのは）恵まれているなと思います」。首位攻防、第１ラウンドの舞台は人生初上陸という青森。５勝目に向けて万全の準備を期した。

同県は元祖・完全試合男ゆかりの地でもある。１９５０年６月２８日。青森市営球場で開催された西日本戦で球団の大先輩、通算２００勝右腕の藤本英雄がプロ野球史上初の完全試合を達成した。かつての偉業を聞き「すごくいい試合を見せられるようにと思ってます」と背筋を伸ばした。

開幕２軍スタートだった今季。待望の初勝利は５月１９日、同じ地方球場の福島・いわきで挙げた。相手は同じツバメ打線。「地方のファンの方もすごく楽しみにしていると思う。楽しみながら見ていただければ」と一流のプレーを約束した。慣れないマウンドにいかに早く適応できるかもポイントだが「あまり気にしてない。行ってアジャストするのがプロだと思うので」と頼もしい表情で語った。

地方でのパワーの源は食。遠征先のサロンには各地の名産品が並ぶことが多く「試合前だからいっぱいは食べられないけど、すごく楽しみ。（青森は）リンゴとか有名ですし、フルーツ系だったら全然食べられる」と心待ちにした。同時に使命も感じている。２５日に県内で震度６強の地震が発生。その後も揺れを観測しており「東北は最近、地震がすごく多いので。僕らが勇気づけられる、一つの場所じゃないかな」と強い覚悟を胸に宿した。

現在、自身４連勝中。２年前にノーヒットノーランを成し遂げた男は「すごくいい、戻ってきてるなって感覚がある」としながら「まだまだ４勝。何かのタイトルとか、そういうのが取れたら」と自分にムチを入れた。ヤクルト戦は通算１３勝４敗と得意のカード。絶対に落とせない東北シリーズ。まずは弘前「はるか夢球場」で首位キープに挑む。（堀内 啓太）

【第１試合ＶＴＲ】巨人は１回に南村の二塁打などで２点を先制。６回には広田のスクイズと藤本の適時打で２点を追加した。投げても広島打線を散発の４安打に抑えた藤本は、無四死球で６三振を奪い９８球で完封勝利。

【第２試合ＶＴＲ】２回に４点を奪い逆転した広島は、再び１点を追う８回に代打・長持の左飛で同点に追いつく。延長１１回に大沢の安打で勝ち越すと、８回から２番手で登板の川本が４回を無失点の好投を見せた。