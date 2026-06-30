「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、鬼門を突破できなかった。

再三のスーパーセーブでチームの危機を救い続けたＧＫ鈴木彩艶だったが、最後の最後に決勝ゴールを許した。試合後は「受け入れるのが非常に難しい結果。本当になんていえばいいかわからない。先制する形で、守備の時間は長くあった。体張って守ることはつづられていた。ゴールというところを防ぎきれなかったのは受け止めないといけない。まだまだ強くならないと」と、唇を噛んだ。その上で「このピッチで勝つ為に準備してきて、結果として出なかった。なにかまだまだ甘い部分があったのかもしれない。成長しないといけない。結果を受け止めて次に向かっていかないと」と、前を向いた。