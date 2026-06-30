◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

日本はブラジルとの死闘に敗れて、ベスト32での敗退が決まりました。

試合後、涙を流す選手たちに、一人ひとり励ましの声をかけた森保一監督。8年間の集大成をかけて、過去最多5度の優勝を誇るブラジルと激突しましたが、試合終了間際の失点に泣き、初戦で姿を消すこととなりました。

試合後のインタビューで口を開いた森保監督は、「ここで大会を去らなければいけないことは本当に残念ですけど、選手たちが今日の試合も全力を尽くしてくれましたし、ここに至るまでも日々プロセスを大切にしてくれて、本当に頑張ってくれました。選手を支えるコーチングスタッフ、チームスタッフも本当に献身的にここまで頑張ってきてくれたので。全力を尽くした結果、いまは悔しいですけど、またさらに力をつけられるようにやっていく、という結果を受け入れたいと思います」と、悔しい気持ちをぐっと堪えて前を向く言葉を残しました。

さらに、「日本のサッカーは歴史がつながって、間違いなくレベルが上がってきていると思います」と言葉を強めると、「ただ、まだ世界を超えていくには、努力しなければいけないところ、変えていかなければいけないところがあるということを今大会でも学ぶことができたと思います。でも世界一を目標にして、日本は絶対に、目標をはっきりすれば、そこにたどり着けると思います。これからも世界一を目指して、日本のために頑張りたいと思います」と力強く話し、日本サッカー界の未来を見据えました。