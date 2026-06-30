森保ジャパン、あと一歩届かず…王国ブラジルに1−2惜敗　佐野海舟の代表初ゴールで先手を取るも後半アディショナルタイムに力尽きる【W杯】

佐野のゴールで先制した日本だったが、ブラジルの底力の前に屈した(C)Getty Images

ブラジルの壁は高かった。

北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表−ブラジル代表が現地時間6月29日に行われ、1−2で日本が敗戦。王国を大いに苦しめたが、最後の最後で力尽きた。

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3−4−2−1を採用した日本は、グループリーグ第3戦のスウェーデン戦で温存された冨安健洋、佐野海舟がスタメンに復帰。先発には、GK鈴木彩艶、3バックに左から伊藤洋輝、谷口彰悟、冨安。2ボランチに佐野と鎌田大地。両ウイングバックに堂安律、中村敬斗。2シャドーに前田大然、伊東純也。1トップに上田綺世が入った。

日本は序盤から高い最終ラインを設定し、前線からのプレスで主導権を握りに行く。しかし、ブラジルに背後のスペースを狙われてピンチを迎える場面や、プレッシャーを受けてロングボールを蹴らされる場面が散見。さらに、12分に佐野がヴィニシウス・ジュニオールへのファウルで警告を受けるなど、辛抱の時間が長く続いた。

それでも怯まなかった日本に、待望の先制点が生まれたのは29分のことだ。

ハイドレーションブレイクで集中力を取り戻した日本が、ブラジルの隙を突く。佐野が中盤の横パスを読んで出足鋭く奪うと、そのままドリブルで中央を突破。エリア外から右足を振りぬき、豪快なミドルシュートを突き刺した。佐野は代表初ゴールだ。