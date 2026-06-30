森保ジャパン、あと一歩届かず…王国ブラジルに1−2惜敗 佐野海舟の代表初ゴールで先手を取るも後半アディショナルタイムに力尽きる【W杯】
佐野のゴールで先制した日本だったが、ブラジルの底力の前に屈した(C)Getty Images
ブラジルの壁は高かった。
北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表−ブラジル代表が現地時間6月29日に行われ、1−2で日本が敗戦。王国を大いに苦しめたが、最後の最後で力尽きた。
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3−4−2−1を採用した日本は、グループリーグ第3戦のスウェーデン戦で温存された冨安健洋、佐野海舟がスタメンに復帰。先発には、GK鈴木彩艶、3バックに左から伊藤洋輝、谷口彰悟、冨安。2ボランチに佐野と鎌田大地。両ウイングバックに堂安律、中村敬斗。2シャドーに前田大然、伊東純也。1トップに上田綺世が入った。
日本は序盤から高い最終ラインを設定し、前線からのプレスで主導権を握りに行く。しかし、ブラジルに背後のスペースを狙われてピンチを迎える場面や、プレッシャーを受けてロングボールを蹴らされる場面が散見。さらに、12分に佐野がヴィニシウス・ジュニオールへのファウルで警告を受けるなど、辛抱の時間が長く続いた。
それでも怯まなかった日本に、待望の先制点が生まれたのは29分のことだ。
ハイドレーションブレイクで集中力を取り戻した日本が、ブラジルの隙を突く。佐野が中盤の横パスを読んで出足鋭く奪うと、そのままドリブルで中央を突破。エリア外から右足を振りぬき、豪快なミドルシュートを突き刺した。佐野は代表初ゴールだ。
後半に入ると日本は立て続けにピンチを迎えたが、これはGK鈴木やゴール前で身体を張ったディフェンス陣がなんとか凌ぐ。しかし56分、ついにブラジルにゴールを許してしまう。後半に入ってサイドを起点にクロス主体の攻撃に変えてきたブラジルに対応できず。攻撃参加していたカゼミーロに合わせられ、ヘディングで同点ゴールを叩き込まれた。
同点にされた後は、66分に菅原由勢、鈴木淳之介を同時投入。両ウイングバックにフレッシュな選手を入れてサイドの守備を固めつつ、カウンターのチャンスを伺う。さらに78分に田中碧、町野修斗を送り出して中盤の運動量を確保。ひたすらに耐えつつ、次のチャンスを待った。しかし、延長戦に入ろうかというアディショナルタイムの90＋5分、次のゴールを奪ったのはブラジルのガブリエル・マルティネッリだった。そのまま試合は1−2で終了。最後まで死力を尽くした日本の挑戦は、決勝トーナメント1回戦で終わった。
歴史的快挙にもう一歩まで迫った森保ジャパン。彼らの戦いぶりが日本ファンの心を熱くさせたことは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]