◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。1―1の後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを奪われて逆転負けを喫したが、最後まで「頑張れ！頑張れ！」と日本を鼓舞し続けた。

日本は前半29分にMF佐野海舟（25＝マインツ）が鮮やかなミドルシュートを決めて1―0とリードして折り返したが、後半11分に失点して試合は振り出しに。延長戦突入も見えてきた後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許して、16強進出を逃した。

失点後、「いやあもうなんなん！」と叫びながらも「あるぞワンプレー、ワンプレーの質！いやあ、頑張ってますよ日本」とエール。試合終了の笛が吹かれると約40秒ほど沈黙。失意で立ち上がれない選手たちを見つめながら「悔しいっすけど…よくやりましたよ、本当に。言い訳も誰もしないし、負けは負けなんで結果が全てですけど、でもよくやりましたよ」と健闘を称えた。

本田は試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。