◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

「最高の景色」には届かなかった。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に敗れ、ベスト32で敗退した。

久保建英（Rソシエダード）の2度目のW杯はわずか1試合の出場で幕を閉じた。初戦のオランダ戦以来となるベンチ入りとなった決勝トーナメント1回戦。試合には出れない状態のため、ベンチから試合を見届けた。

日本は1ー1の後半ATに勝ち越しを許して、激闘の末に敗れた。試合後に悔しい思いを抑えきれず涙を流した。

W杯初出場となった22年カタール大会では不発に終わった。決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦は体調不良でベンチ外となり、ホテルでテレビ観戦。当時は「4年前のベルギー戦（18年W杯ロシア大会決勝トーナメント1回戦）を家のテレビで見ていたが、まさか4年後もテレビで見るとは思っていなかった」とリベンジを誓っていた。

今大会はケガで選外のMF南野拓実（モナコ）の「8」を受け継いだ。大きな期待がかかる中で、まさかのアクシデントが襲った。初戦のオランダ戦で後半に相手との接触で左膝を負傷。第2戦チュニジア戦（モンテレイ）、第3戦スウェーデン戦（ダラス）はチーム同行せず、リハビリに励んだ。

決勝Tでの復帰を目指し、別メニュー調整が続いていたが“大一番”ブラジル戦には間に合わなかった。2大会連続で決勝トーナメント1回戦を欠場することになった。