◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

初の決勝トーナメント（Ｔ）での勝利をかけた一戦の相手は、史上最多５度の優勝を誇る“王国”ブラジル。１次リーグ（Ｌ）を無敗で突破した日本は、相手のＦＷビニシウスを止めるため、ＤＦ冨安健洋らを先発で起用。ブラジルも主力をずらりとそろえる“本気”の布陣で挑んできた。会場のスタンドは９割ほどはブラジルサポーターとなり、カナリアカラーで埋まった。

立ち上がりは積極的なハイプレスを仕掛けたが、試合が進むにつれてミドルブロックに変更するなど、柔軟にブラジルの強力攻撃陣に対応する。粘り強く守ると、前半２９分に先制する。ＭＦ佐野海舟がＤＦダニーロのパスをカットすると、自ら前へ運んでエリア手前からミドルシュート。低い弾道のシュートはゴール左へ吸い込まれ、イレブンが歓喜に沸いた。

２点ビハインドから大逆転勝利した昨年１０月の親善試合の再来を予感させたが、ここからブラジルの反撃が始まった。後半からブラジルがクロスからの攻撃を増やし、ピンチが増える。すると後半１１分、そのクロスから同点弾を許す。攻撃の流れからＤＦガブリエルに左クロスを上げられると、ファーサイドでＭＦカゼミロにフリーでヘディングを許し、ネットの中に押し込まれた。ビニシウスも左サイドで個の能力を発揮し、徐々にブラジルの流れになっていく。

後半アディショナルタイム（ＡＴ）まで耐えに耐えたが、ついにＡＴ６分、ＦＷマルチネリに決勝点を奪われた。表示されていたＡＴは６分。同点での引き分け突入まで残り時間１分たらずの悲劇だった。

日本サッカー界にとって、ブラジルは常に“手本”のような存在だ。ジーコ、レオナルド、ドゥンガ―。Ｊリーグ発足以降、ブラジルから多くの名選手や指導者ら来日し、世界の技やプロとしての心構えを学んだ。「たくさんの指導者が日本に来てくださり、たくさんの選手たちが、国内で世界基準を培ってくれている」と森保監督。日本が世界へと飛び出す土台を築いてくれたブラジルに善戦を繰り広げたが、あと一歩及ばなかった。

世界一の「最高の景色」を目指して歩んできた４年間だった。前回２２年カタールＷ杯では１次Ｌでドイツ、スペインというＷ杯優勝国を破って決勝Ｔに進出して世界を驚かせた。だが、決勝Ｔ１回戦ではＰＫ戦の末にクロアチアに敗退。涙に暮れる選手たちを見て、森保監督は心に誓った。「次のＷ杯は世界一を目指す」。日本サッカー協会の続投要請を受け入れると、選手層２〜３チーム作れるほど厚くしながら、アジア予選を戦い抜き、Ｗ杯切符を獲得。日本史上初めて２大会連続で、Ｗ杯を指揮することになった。

親善試合ではブラジル、イングランドなど強豪を破るなど着実に強化してきたが、万事順調とは行かなかった。負傷で左サイドの主力だった南野拓実、三笘薫を２６人のＷ杯メンバーから選外とする苦渋の決断を下した。

さらに、初戦のオランダ戦を３日後に控えたタイミングで、左足甲負傷の回復が思わしくない主将のＭＦ遠藤航がチームから離脱。新主将のＤＦ板倉滉の提案により選手ミーティングを実施する“ダラスの夜”で結束したが、１次Ｌ初戦のオランダ戦ではＭＦ久保建英も左膝を負傷した。幾度も起こる困難に立ち向かってきた。

試合後、決勝点につながるミスをしてしまった田中、負傷で決勝Ｔのピッチに立てなかった久保らは号泣。イレブンは一様に喪失感で呆然となった。

過去最強の日本代表を作り上げたが、今回も決勝Ｔでの白星はつかめなかった。世界一までの壁はやはり厚い。