三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳでも活動するＧＡＮ（岩田剛典、３７）がこのほど、スポーツ報知などのインタビューに応じ、今年第１弾となる両Ａ面シングル「Ｗｈｏ’ｓ Ｎｅｘｔ／ＲＩＳＥ ＮＯＷ」（７月１日発売）についてやサッカーＷ杯についても語った。

表題曲の一つ「ＲＩＳＥ ＮＯＷ」は、不屈の精神を歌ったアンセムソング。「楽曲を聴いた、今頑張っている皆さんに対して、諦めずに戦う心をコンセプトにした」。サッカーＷ杯でも放送されている「レノボ」のＣＭソングにも起用された書き下ろしの一曲だ。

日本代表の初戦・オランダ戦は、所属事務所のサッカー好き有志と、事務所に集い観戦。ハーフタイムに同ＣＭが流れたのを確認し、「やりたいアーティストさんがいっぱいいる中でやらせていただけたのは本当に光栄。感動がありましたし、うれしいですよね」と笑みがこぼれた。試合についても「１―２から追いつけるっていうのが、弾みになりましたよね」と熱い戦いに感銘を受けた。

同試合で故障をした久保をいたわりつつ「ＣＭタイアップの歌も歌わせていただいてるっていうのもありますし、（応援を）届けたい」と力強く宣言した。

スポーツ好きの岩田は、選手から影響を受けることも大きい。「アスリートってシビア。勝ち負けで人生が決められてしまう部分もあると思うし、そういうのに勇気もらえる。本気で生きてる人からやっぱりすごいエネルギーはもらえるなって日々思います」と語る。将来的には、ハーフタイムショーなどの出演も夢見ており「携わることができたら理想的ですね」と青写真を浮かべた。