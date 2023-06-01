≠ME、新シングルが1位 3作連続＆通算5作目、初週売上は自己最高を記録「愛くださいませ/ここでファーストキッス」【オリコンランキング】
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の最新シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」が、30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場した。
【動画】≠ME「愛くださいませ」MV
昨年の「モブノデレラ/神様の言うとーり！」（2025年5月12日付）、「排他的ファイター」（2025年12月22日付）に続く3作連続、通算では自身5作目のシングル1位を獲得した。
初週売上は前作「排他的ファイター」の30.3万枚を上回る31.0万枚で自己最高。自身初の初週売上30万枚を超えた前作に続き、2作連続となった。
表題曲「愛くださいませ」では、センターという概念を取り払い“最高難易度”のダンスに挑戦。ミュージックビデオのダンスシーンも華やかでダイナミックなものとなっている。もう一つの表題曲「ここでファーストキッス」では、冨田菜々風がセンターを務めた。
オリコンでは、7月1日水曜午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「アーティスト別セールス部門」の「トータルランキング」、「音楽ソフトランキング」、「デジタルランキング」を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年7月6日付：集計期間:2026年6月22日〜6月28日）＞
【動画】≠ME「愛くださいませ」MV
昨年の「モブノデレラ/神様の言うとーり！」（2025年5月12日付）、「排他的ファイター」（2025年12月22日付）に続く3作連続、通算では自身5作目のシングル1位を獲得した。
表題曲「愛くださいませ」では、センターという概念を取り払い“最高難易度”のダンスに挑戦。ミュージックビデオのダンスシーンも華やかでダイナミックなものとなっている。もう一つの表題曲「ここでファーストキッス」では、冨田菜々風がセンターを務めた。
オリコンでは、7月1日水曜午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「アーティスト別セールス部門」の「トータルランキング」、「音楽ソフトランキング」、「デジタルランキング」を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年7月6日付：集計期間:2026年6月22日〜6月28日）＞