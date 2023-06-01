≠ME「愛くださいませ/ここでファーストキッス」（発売元：キングレコード／2026年6月24日発売）（C）YOANI/KING RECORDS

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　指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の最新シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」が、30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場した。

【動画】≠ME「愛くださいませ」MV

　昨年の「モブノデレラ/神様の言うとーり！」（2025年5月12日付）、「排他的ファイター」（2025年12月22日付）に続く3作連続、通算では自身5作目のシングル1位を獲得した。

　初週売上は前作「排他的ファイター」の30.3万枚を上回る31.0万枚で自己最高。自身初の初週売上30万枚を超えた前作に続き、2作連続となった。

　表題曲「愛くださいませ」では、センターという概念を取り払い“最高難易度”のダンスに挑戦。ミュージックビデオのダンスシーンも華やかでダイナミックなものとなっている。もう一つの表題曲「ここでファーストキッス」では、冨田菜々風がセンターを務めた。

　オリコンでは、7月1日水曜午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「アーティスト別セールス部門」の「トータルランキング」、「音楽ソフトランキング」、「デジタルランキング」を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年7月6日付：集計期間:2026年6月22日〜6月28日）＞