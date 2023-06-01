目黒蓮、ビール片手に花火待ちわびる 風物詩の魅力を次世代へ「たくさん残していけたらいいな」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮と内村光良が出演するキリンビール「晴れ風」の新テレビCM「本日、花火。」篇が、7月6日から放送される。これに先駆け、CM本編とメイキング映像が、きょう30日から同社公式YouTubeで公開された。
【写真】ビール片手に窓から身を乗り出す目黒蓮
新CMでは、花火大会の開催を心待ちにする2人の夏のひとときが描かれる。宿を舞台に、それぞれが「晴れ風」を片手に思い思いの時間を過ごしながら、打ち上げ前の高揚感や日本の夏ならではの情緒を表現。また、「晴れ風」は、売り上げの一部を花火大会など日本の風物詩の保全・継承に活用する「晴れ風 ACTION」を展開している。
ナレーターは天海祐希が担当。「いやぁ、花火っていくつになっても楽しみですよねぇ」というナレーションと共に、目黒と内村は花火が上がる瞬間を楽しみに待つ。どこから花火を見るのが1番良いか考えながら部屋を見渡す内村や、窓の外を眺めながら花火を待つ目黒の姿を収録。やがてうたた寝していた内村が花火の打ち上がる音に目を覚まし、「おぉー！」と歓声を上げ、目黒は夜空いっぱいに広がる花火を眺める。
撮影は、花火大会を心待ちにする夏のひとときを表現するため、宿をイメージしたセットの中で行われた。内村が畳の上でくつろぐシーンや、目黒が「晴れ風」を片手に窓の外を見つめるシーン、肘枕で横になってくつろぐシーンなど、それぞれの過ごし方を通じて、花火を待つ時間ならではの高揚感を表現。
花火が打ち上がるシーンでは、夜空を見上げる2人の表情やリアクションも見どころのひとつ。公開されたメイキング映像は、花火を楽しみに待つ期待感から、打ち上がった瞬間の高揚感まで、夏ならではの情緒が感じられる内容になっている。
■インタビュー
▼内村光良
――新しくなった「晴れ風」に対しての評判はいかがですか？
いや、本当に評判いいですよ。特に周りの女性の方で、「ビールはちょっと苦手だけど、『晴れ風』は飲みやすい」と言ってくださる方が多かったので、今回リニューアルしてどうなるのかなと思っていましたが、「結構好き」とか「こっちの方が好き」という声が私の周りで本当に多くて、すごく安堵しております。今までのクリーミーさに加えて、ガツンとくるビール本来の苦味もちょっと増して、ビール好きの方にも合うんじゃないかなと思います。さっき撮影現場で開発の方にお会いしたんですが、「おかげさまで好評です」とうれしそうに話されていたのが印象的でした。良かったな、大勝負に出て良かったなと思っています。
――「晴れ風ACTION」について改めてどう考えていますか？
とっても意義のあることだと思います。桜や花火などの風物詩を残していくというのは、とても大事なことだと思います。家の近くの公園に桜並木があったんですけど、今年ついに大きな木が切られてしまって、以前よりまばらになってしまったんです。僕が大好きだった桜並木なので、それがちょっと悲しくて。 ただ、ソメイヨシノをはじめ老木化が進んでいるので、切られちゃうのはしょうがない部分もあるんですよね。だからこそ、新しい木を植えて、絶やさないようにしていくことが大切なんだと思います。花火も同じですよね。毎年夏に花火を見られるというのは幸せなことですし、平和だからこそ楽しめるものでもあります。そうした夏の風物詩を絶やさないようにしていきたいなと、私も思っています。
――日本の風物詩について、次の世代にメッセージをお願いします。
50代半ばぐらいから、毎年必ず桜を目に焼き付けておこうと思うようになりました。年を取ったんですかね（笑）。後で見るわけでもないのに、たくさん写真を撮っています。千鳥ヶ淵や上野公園、目黒川などにも必ず行くようにしています。やっぱり日本の春といえば桜ですし、残していきたい風景ですよね。花火も同じで、平和だからこそ見られるものだと思います。コロナ禍は、なかなか見られなかったですし、ああいうのが平和の象徴だと思います。桜や花火といった日本の風物詩をこれからも絶やさずに、次の世代へつないでいけたらいいなと思っていますし、とても意義のあることだと思っています。
▼目黒蓮
――新しくなった「晴れ風」に対しての評判はいかがですか？
僕自身が感じたのは、「晴れ風」って飲みやすさだったり、後味のすっきりした感じだったり、キレの良さが魅力のビールだなと思っていました。新しくなって、ビール好きの方もさらに喜んでいただけるような味わいになったなと思いました。 それと同時に、「やっぱり『晴れ風』だな」とも感じました。飲みやすさはそのままに、ビール好きの方にも好んでいただける味わいになっていて、でも「晴れ風」らしい良さもしっかり残っている。その絶妙なバランスがすごいなと思います。僕自身もおいしく飲ませていただいていますし、周りでも喜んで飲んでくださっている方が多いので、勝手ながら僕もうれしい気持ちになっています。
――「晴れ風ACTION」について改めてどう考えていますか？
「晴れ風」を楽しみながら、風物詩を守っていく、自分もその一部になれているということがうれしいです。ただ飲んで楽しむだけではなく、その先にもうひとつ思いを馳せられる活動だと思っています。すごく素敵な取り組みですし、これからも皆さんと一緒に日本の風物詩を守っていく活動を続けていけたらいいなと思っています。
――日本の風物詩について、次の世代にメッセージをお願いします。
日本の風物詩って、懐かしいなと思ったり、落ち着くなと思ったりしますよね。そういう日本の良い部分を、これからもたくさん残していけたらいいなと思っています。風物詩には、どこか僕らのDNAに刻まれているような懐かしさや安心感がある気がします。そうした魅力をしっかり次の世代へつないでいけたらうれしいですし、小さな力かもしれませんが、自分もその一部になれたらうれしいなと思います。
【写真】ビール片手に窓から身を乗り出す目黒蓮
新CMでは、花火大会の開催を心待ちにする2人の夏のひとときが描かれる。宿を舞台に、それぞれが「晴れ風」を片手に思い思いの時間を過ごしながら、打ち上げ前の高揚感や日本の夏ならではの情緒を表現。また、「晴れ風」は、売り上げの一部を花火大会など日本の風物詩の保全・継承に活用する「晴れ風 ACTION」を展開している。
撮影は、花火大会を心待ちにする夏のひとときを表現するため、宿をイメージしたセットの中で行われた。内村が畳の上でくつろぐシーンや、目黒が「晴れ風」を片手に窓の外を見つめるシーン、肘枕で横になってくつろぐシーンなど、それぞれの過ごし方を通じて、花火を待つ時間ならではの高揚感を表現。
花火が打ち上がるシーンでは、夜空を見上げる2人の表情やリアクションも見どころのひとつ。公開されたメイキング映像は、花火を楽しみに待つ期待感から、打ち上がった瞬間の高揚感まで、夏ならではの情緒が感じられる内容になっている。
■インタビュー
▼内村光良
――新しくなった「晴れ風」に対しての評判はいかがですか？
いや、本当に評判いいですよ。特に周りの女性の方で、「ビールはちょっと苦手だけど、『晴れ風』は飲みやすい」と言ってくださる方が多かったので、今回リニューアルしてどうなるのかなと思っていましたが、「結構好き」とか「こっちの方が好き」という声が私の周りで本当に多くて、すごく安堵しております。今までのクリーミーさに加えて、ガツンとくるビール本来の苦味もちょっと増して、ビール好きの方にも合うんじゃないかなと思います。さっき撮影現場で開発の方にお会いしたんですが、「おかげさまで好評です」とうれしそうに話されていたのが印象的でした。良かったな、大勝負に出て良かったなと思っています。
――「晴れ風ACTION」について改めてどう考えていますか？
とっても意義のあることだと思います。桜や花火などの風物詩を残していくというのは、とても大事なことだと思います。家の近くの公園に桜並木があったんですけど、今年ついに大きな木が切られてしまって、以前よりまばらになってしまったんです。僕が大好きだった桜並木なので、それがちょっと悲しくて。 ただ、ソメイヨシノをはじめ老木化が進んでいるので、切られちゃうのはしょうがない部分もあるんですよね。だからこそ、新しい木を植えて、絶やさないようにしていくことが大切なんだと思います。花火も同じですよね。毎年夏に花火を見られるというのは幸せなことですし、平和だからこそ楽しめるものでもあります。そうした夏の風物詩を絶やさないようにしていきたいなと、私も思っています。
――日本の風物詩について、次の世代にメッセージをお願いします。
50代半ばぐらいから、毎年必ず桜を目に焼き付けておこうと思うようになりました。年を取ったんですかね（笑）。後で見るわけでもないのに、たくさん写真を撮っています。千鳥ヶ淵や上野公園、目黒川などにも必ず行くようにしています。やっぱり日本の春といえば桜ですし、残していきたい風景ですよね。花火も同じで、平和だからこそ見られるものだと思います。コロナ禍は、なかなか見られなかったですし、ああいうのが平和の象徴だと思います。桜や花火といった日本の風物詩をこれからも絶やさずに、次の世代へつないでいけたらいいなと思っていますし、とても意義のあることだと思っています。
▼目黒蓮
――新しくなった「晴れ風」に対しての評判はいかがですか？
僕自身が感じたのは、「晴れ風」って飲みやすさだったり、後味のすっきりした感じだったり、キレの良さが魅力のビールだなと思っていました。新しくなって、ビール好きの方もさらに喜んでいただけるような味わいになったなと思いました。 それと同時に、「やっぱり『晴れ風』だな」とも感じました。飲みやすさはそのままに、ビール好きの方にも好んでいただける味わいになっていて、でも「晴れ風」らしい良さもしっかり残っている。その絶妙なバランスがすごいなと思います。僕自身もおいしく飲ませていただいていますし、周りでも喜んで飲んでくださっている方が多いので、勝手ながら僕もうれしい気持ちになっています。
――「晴れ風ACTION」について改めてどう考えていますか？
「晴れ風」を楽しみながら、風物詩を守っていく、自分もその一部になれているということがうれしいです。ただ飲んで楽しむだけではなく、その先にもうひとつ思いを馳せられる活動だと思っています。すごく素敵な取り組みですし、これからも皆さんと一緒に日本の風物詩を守っていく活動を続けていけたらいいなと思っています。
――日本の風物詩について、次の世代にメッセージをお願いします。
日本の風物詩って、懐かしいなと思ったり、落ち着くなと思ったりしますよね。そういう日本の良い部分を、これからもたくさん残していけたらいいなと思っています。風物詩には、どこか僕らのDNAに刻まれているような懐かしさや安心感がある気がします。そうした魅力をしっかり次の世代へつないでいけたらうれしいですし、小さな力かもしれませんが、自分もその一部になれたらうれしいなと思います。