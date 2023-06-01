桑田佳祐、アルバムで史上4人目の記録 新作『人誑し／ひとたらし』、“年齢5年代”連続1位【オリコンランキング】
桑田佳祐の最新作『人誑し／ひとたらし』が、30日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、1位に初登場。『いつも何処かで』（2022年12月5日付）に続く、7作連続・通算9作目の1位を獲得した。初週売上は11.6万枚。
【動画】桑田佳祐「人誑し／ひとたらし」MV
桑田は、本作で70歳4ヶ月での1位獲得となり、自身の年齢が「30代、40代、50代、60代、70代」の5年代にわたってアルバム1位を獲得した。
年齢5年代連続でアルバム1位を獲得したのは、松任谷由実、竹内まりや、山下達郎に次いで史上4人目および男性アーティスト史上2人目の達成となった。
本作は、TVアニメ『あかね噺』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」、同アニメのエンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」など全7曲が収録されている。
なお、本作品は収録楽曲数の観点からアルバムランキングの対象として扱う。
オリコンでは、7月1日水曜午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「アーティスト別セールス部門」の「トータルランキング」、「音楽ソフトランキング」、「デジタルランキング」を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年7月6日付：集計期間:2026年6月22日〜6月28日）＞
【動画】桑田佳祐「人誑し／ひとたらし」MV
桑田は、本作で70歳4ヶ月での1位獲得となり、自身の年齢が「30代、40代、50代、60代、70代」の5年代にわたってアルバム1位を獲得した。
本作は、TVアニメ『あかね噺』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」、同アニメのエンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」など全7曲が収録されている。
なお、本作品は収録楽曲数の観点からアルバムランキングの対象として扱う。
オリコンでは、7月1日水曜午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「アーティスト別セールス部門」の「トータルランキング」、「音楽ソフトランキング」、「デジタルランキング」を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年7月6日付：集計期間:2026年6月22日〜6月28日）＞