【W杯2026】柿谷曜一朗、冷静沈着な解説で“ジーニアス”の本領発揮「本田不在でイキイキ解説してる」「言語能力が高い」
サッカー元日本代表の柿谷曜一朗が日本時間30日に行われた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジル戦の生中継番組に出演。熱狂につつまれた中でも、冷静にピッチの状況を解説する姿に反響が寄せられている。
【写真】右足一閃！未明の日本中が沸いた佐野の先制ゴールの瞬間
今回、メインナビゲーターとしてとして、メイン解説の小野伸二とともに熱戦の模様を伝えた柿谷。前半29分の佐野海舟の先制ゴールや日本の組織的な守備が光る前半だったが、柿谷は冷静にピッチの状況を把握。落ち着いた声で冷静に視聴者に伝えていた。
柿谷の解説にSNS上では「キャラとは違ってサッカー観はインテリジェンス。天才なのに言語能力が高い」「本田不在で柿谷さんがイキイキ解説してる」「ジーニアス柿谷さんの言うとおり」「理論的な解説が良い」との反響が寄せられている。
【写真】右足一閃！未明の日本中が沸いた佐野の先制ゴールの瞬間
今回、メインナビゲーターとしてとして、メイン解説の小野伸二とともに熱戦の模様を伝えた柿谷。前半29分の佐野海舟の先制ゴールや日本の組織的な守備が光る前半だったが、柿谷は冷静にピッチの状況を把握。落ち着いた声で冷静に視聴者に伝えていた。
柿谷の解説にSNS上では「キャラとは違ってサッカー観はインテリジェンス。天才なのに言語能力が高い」「本田不在で柿谷さんがイキイキ解説してる」「ジーニアス柿谷さんの言うとおり」「理論的な解説が良い」との反響が寄せられている。