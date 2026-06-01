挑戦者の信じる力を歌に！LGYankees PROJECT MICHI『I BELIEVE feat.LGYankees』

記事ポイント PROJECT MICHI 2ndシングルリリースMVに現役トップファイター5名出演LGYankees HIROとRYO参加の応援歌 PROJECT MICHI 2ndシングルリリースMVに現役トップファイター5名出演LGYankees HIROとRYO参加の応援歌

エムズクリエイトが、LGYankees PROJECT MICHIの2ndシングル『I BELIEVE feat.LGYankees』を2026年7月1日(水)0時にリリースします。

あわせて、RIZIN・K-1等で活躍する現役トップファイター5名が出演するミュージックビデオも公開されます。

LGYankees PROJECT MICHI『I BELIEVE feat.LGYankees』

リリース日時：2026年7月1日(水)0時楽曲名：『I BELIEVE feat.LGYankees』ミュージックビデオ公開日時：2026年7月1日(水)0時

『I BELIEVE feat.LGYankees』は、2025年5月にリリースされたデビューシングル「I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima」に続く第2弾作品です。

夢や目標に向かって挑戦を続ける人へ向けたメッセージソングとして制作されています。

テーマは「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」です。

不安や孤独の中で前へ進む人への楽曲

楽曲では、夢を追う中で経験する不安や孤独、理解されない苦しみ、心ない言葉による傷が描かれています。

そのうえで、自分自身の信念を見失わず、一歩ずつ前へ進むことの大切さをテーマにしています。

楽曲内には「その涙は無駄じゃない」「その孤独も間違いじゃない」というフレーズも登場します。

アスリート、経営者、クリエイター、未来へ向かって努力を続ける子どもたちまで、それぞれの場所で夢や目標に向かって挑戦を続けるすべての人へ向けた応援歌です。

LGYankeesのHIROとRYOが参加する制作背景

LGYankees PROJECT MICHIのコメントでは、この曲は父親として自分の子供に伝えたい想いから生まれたとされています。

子供が夢を持ち、挑戦し、時には挫折や孤独を経験することもあるという想いが背景にあります。

LGYankeesのHIRO、RYOそれぞれも、敗北や挫折、重圧と向き合いながら挑戦を続ける人々への想いを歌詞に込めています。

現役トップファイター5名が映像で表す信じる力

ミュージックビデオには、日本格闘技界で活躍する現役トップファイター5名が出演しています。

勝利だけでなく敗北や挫折、重圧とも向き合いながら挑戦を続けるファイターたちの姿を通じて、楽曲のテーマである「信じる力」を映像作品として表現しています。

リングの上だけではない挑戦者たちの生き様を映像で描いたミュージックビデオです。

ミュージックビデオ出演ファイター

新居すぐる：HI ROLLERS ENTERTAINMENT所属、パンクラス第10代フェザー級王者「キング・オブ・パンクラシスト」(2023年)アニマル☆コージ：TEAM大和魂所属、DEEPフューチャーキングトーナメント2017ミドル級優勝、初代LEGION☆JAPAN MMAミドル級王者MOMOTARO：OGUNI-GYM所属、WBCムエタイ インターナショナル フェザー級王者(2017年)、WBCムエタイ日本統一フェザー級王者(2015年)、NJKFフェザー級王者(2014年)ブハリ亜輝留：WSRフェアテックス幕張所属、初代Krushミドル級王者石田 協(かのう)：K-1GYM 相模大野KREST所属、THE KNOCK OUT FIGHTER UNLIMITED -66kgワンデートーナメント優勝、第42回K-1アマチュア チャレンジAクラス -70kg優勝

出演ファイターの実績が、格闘技の世界で挑戦を続ける姿を映像へ重ねています。

楽曲が描く葛藤や希望と、ファイターたちの努力や敗北、怪我・挫折が結び付けられています。

岡山と仙台をつなぐ音楽プロジェクト

LGYankees PROJECT MICHIは、宮城県仙台市を拠点に活動するHIPHOPユニットLGYankeesのHIROがプロデュースする音楽プロジェクトです。

岡山県岡山市出身のMICHIと、東北を代表するアーティストとして活動を続けるLGYankeesがタッグを組んでいます。

LGYankees PROJECT MICHIは現在も岡山県を拠点に活動し、地方都市から全国へ向けて音楽を発信することをテーマの一つに掲げています。

『I BELIEVE feat.LGYankees』では、挑戦する人々の葛藤や成長、未来を信じる力を表現しています。

挫折や重圧を描く歌詞に、ファイターたちが競技の中で向き合ってきた敗北や怪我が重なり、楽曲と映像の両面から挑戦の背景が伝わります。

MICHIの岡山での活動とLGYankeesの仙台発の歩みが結びつき、地方から全国へ届ける音楽プロジェクトとしての広がりも感じられる作品です。

LGYankees PROJECT MICHI『I BELIEVE feat.LGYankees』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『I BELIEVE feat.LGYankees』はいつリリースされますか？

A. 『I BELIEVE feat.LGYankees』は、2026年7月1日(水)0時にリリースされます。

ミュージックビデオも同時に公開されます。

Q. ミュージックビデオには誰が出演していますか？

A. ミュージックビデオには、新居すぐる、アニマル☆コージ、MOMOTARO、ブハリ亜輝留、石田 協(かのう)の現役トップファイター5名が出演しています。

Q. 楽曲のテーマは何ですか？

A. 『I BELIEVE feat.LGYankees』は、「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」をテーマに制作されたメッセージソングです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 挑戦者の信じる力を歌に！LGYankees PROJECT MICHI『I BELIEVE feat.LGYankees』 appeared first on Dtimes.