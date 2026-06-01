凹凸を埋めて光で影を飛ばす！ ハーバー研究所「なめらか美肌ベース」

記事ポイント ハーバー研究所の部分用化粧下地「なめらか美肌ベース」微粒子スムースパウダーと光拡散効果でなめらか肌印象2026年8月20日より通販・ショップハーバーで数量限定発売 ハーバー研究所の部分用化粧下地「なめらか美肌ベース」微粒子スムースパウダーと光拡散効果でなめらか肌印象2026年8月20日より通販・ショップハーバーで数量限定発売

ハーバー研究所が、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地「なめらか美肌ベース」を発売します。

2026年8月20日(木)より、通信販売と全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

目もと、口もと、眉間などの気になる凹凸に密着し、肌表面を整えるベースメイクアイテムです。

ハーバー研究所「なめらか美肌ベース」

商品名：なめらか美肌べース発売日：2026年8月20日(木)容量：13g価格：2,640円(税込)販売場所：通信販売、全国のショップハーバー販売形態：数量限定オンラインショップ：11:00頃更新予定

「なめらか美肌ベース」は、目もと、口もと、眉間などの気になる小ジワに密着し、シワを隠す部分用化粧下地です。

微粒子スムースパウダーがシワの凹凸を埋めるようにカバーし、肌表面を整えてくれます。

パウダーの光拡散効果で影を飛ばしてシワをぼかし、つるんとなめらかな肌印象に仕上がります。

肌にピタッと密着するテクスチャーで、美しさをキープできます。

光を拡散して影を飛ばす自然な仕上がり

微粒子スムースパウダーは、シワの凹凸を埋めてカバーする設計です。

レフ板効果で光を拡散し、シワを目立たせる影を飛ばします。

透明フィルターをかけたような自然な仕上がりで、肌表面をなめらかに見せてくれます。

目もと、口もと、眉間など、凹凸が気になる部分に使用できます。

全顔用の化粧下地で整えた後に、部分用化粧下地として重ねられるアイテムです。

ピタッと密着するフィットゲル処方

フィットゲル処方で肌にピタッと密着し、ヨレずに美しさをキープします。

保湿成分としてアーチチョーク葉エキスとスクワランが配合されています。

メイクしながら潤いが続き、カバーと保湿成分をあわせた処方です。

ポリメチルシルセスキオキサンは、ソフトフォーカス効果を持つ成分として記載されています。

(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマーも、ソフトフォーカス効果を持つ成分です。

凹凸を埋めるカバーと光の拡散を組み合わせ、影をぼかした仕上がりになります。

肌色を選ばないカラーレスタイプ

「なめらか美肌ベース」は、肌色を選ばないカラーレスタイプです。

気になる部分に直接少量ずつ伸ばせる、先端アプリケーターが付いています。

色で覆うのではなく、凹凸と影に着目した部分用化粧下地として使えます。

先端アプリケーターにより、目もと、口もと、眉間などの細かな部分にも少量ずつのせられます。

カラーレスタイプのため、肌色を選ばずベースメイクに取り入れやすい仕様です。

全顔用下地の後に使う使用方法

使用する際は、全顔用の化粧下地で整えた後、少量を出して小ジワなど凹凸の気になる部分に伸ばします。

その後、指で軽くたたくようになじませていきます。

表面がサラッとしてから、ファンデーションをこすらず軽く押さえるように仕上げる流れです。

メイク直しの際に使用する場合は、ヨレをスポンジなどでやさしくならしてからなじませます。

小ジワや凹凸の気になる部分へ少量ずつなじませ、ベースメイクの仕上がりを整えられます。

通信販売とショップハーバーで数量限定発売

「なめらか美肌ベース」は、通信販売と全国のショップハーバーで扱われます。

オンラインショップは11:00頃更新予定です。

数量限定発売のため、なくなり次第終了となります。

通信販売と店頭の両方で発売され、購入場所を選べます。

部分用化粧下地として、目もと、口もと、眉間などの気になる部分に使える商品です。

全顔用下地で整えた後に部分使いすることで、目もとや口もと、眉間などの細かな凹凸に合わせてベースメイクを仕上げられます。

カラーレスで少量ずつのせられるため、色で覆うよりも凹凸や影の見え方を整えたい場面に取り入れやすいアイテムです。

ハーバー研究所「なめらか美肌ベース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「なめらか美肌ベース」はいつ発売されますか？

A. 2026年8月20日(木)より、通信販売と全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

オンラインショップは11:00頃更新予定です。

Q. 「なめらか美肌ベース」はどの部分に使えますか？

A. 目もと、口もと、眉間などの気になる小ジワに密着し、シワを隠す部分用化粧下地として使えます。

Q. 「なめらか美肌ベース」の容量と価格はいくらですか？

A. 容量は13g、価格は2,640円(税込)です。

数量限定発売のため、なくなり次第終了となります。

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