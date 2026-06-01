コラボイベント2026年8月7日(金)より開催！ 一迅社「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」

記事ポイント 一迅社『きみが死ぬまで恋をしたい』8周年アトレ秋葉原コラボきみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原の館内外装飾と11連ビジュアルコラボショップ、カード、シーナとミミの特別館内放送 一迅社『きみが死ぬまで恋をしたい』8周年アトレ秋葉原コラボきみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原の館内外装飾と11連ビジュアルコラボショップ、カード、シーナとミミの特別館内放送

一迅社は、漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』の連載8周年を記念し、アトレ秋葉原とのコラボレーションイベントを開催します。

イベント名は「きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre AKIHABARA」です。

あおのなち先生による本イベントのための特別な描き下ろしイラストや、コラボ内容が公開されています。

一迅社「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」

開催期間：2026年8月7日(金)〜2026年8月20日(木)場所：アトレ秋葉原1住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6整理券入場対象日時：2026年8月7日(金) 開店時〜13:00整理券入場対象日時：2026年8月8日(土) 開店時〜13:00整理券入場対象日時：2026年8月9日(日) 開店時〜13:00整理券：LivePocketを利用した電子整理券(先着)

『きみが死ぬまで恋をしたい』のキャラクターが、アトレ秋葉原1館内外を装飾で彩ります。

東口に登場するのは、描き下ろしイラストを使用した11連ビジュアルです。

館内には等身大パネルやポスターも掲示予定で、コラボ開催期間中のアトレ秋葉原1に作品のキャラクター装飾が広がります。

描き下ろしイラストを使ったコラボショップ

販売内容：あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等抽選会条件：オリジナルグッズを税込5,000円購入ごとに1回抽選会賞品：「BIGアクリルスタンドLL」など各賞キャラクター：選択不可賞品：返品・交換不可

「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボショップがオープンします。

コラボショップでは、あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等が販売予定です。

オリジナルグッズ購入に合わせて、「BIGアクリルスタンドLL」などが当たるハズレなし抽選会に参加できます。

オリジナルカードプレゼントキャンペーン

実施期間：コラボ開催期間中対象場所：アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップ配布条件：会計税込500円ごとに1枚カード：『きみが死ぬまで恋をしたい』オリジナルカード種類：全6種絵柄：選択不可配布終了：無くなり次第終了

店内及び店舗周辺でのトレーディング行為は控える案内が出ています。

シーナとミミによる録り下ろし特別館内放送

実施期間：コラボ開催期間中場所：アトレ秋葉原1館内出演：トツキ・シーナ(CV：高橋李依)出演：カガリ・ミミ(CV：日高里菜)

アトレ秋葉原1館内では、シーナとミミによる完全録り下ろし特別ボイスが放送されます。

トツキ・シーナとカガリ・ミミの声が、コラボ開催期間中の館内に流れます。

『きみが死ぬまで恋をしたい』作品情報

作品名：『きみが死ぬまで恋をしたい』原作：あおのなち連載：コミック百合姫既刊：第1巻〜第8巻TVアニメ：2026年7月7日(火)より放送開始コミックス第9巻：2026年7月16日発売公式コミックアンソロジー：2026年7月16日発売

『きみが死ぬまで恋をしたい』は、あおのなち先生が原作を手がけるコミック百合姫連載作品です。

コラボイベントでは、作品のキャラクター装飾、描き下ろしイラストを使ったグッズ、録り下ろし特別館内放送がアトレ秋葉原1に集まります。

描き下ろしの装飾やグッズが館内にそろい、8周年を迎える作品世界をアトレ秋葉原でたどれるコラボです。

シーナとミミの録り下ろし放送も加わり、買い物中の館内にキャラクターの存在感が重なります。

一迅社「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」の紹介でした。

よくある質問

Q. 一迅社「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年8月7日(金)〜2026年8月20日(木)です。

場所はアトレ秋葉原1で、住所は東京都千代田区外神田1-17-6です。

Q. コラボショップでは何が販売されますか？

A. あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等が販売予定です。

グッズ情報は後日お知らせされます。

Q. オリジナルカードはどこで受け取れますか？

A. コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップで会計税込500円ごとに1枚配布されます。

購入時に希望する旨を店舗に伝える必要があります。

Q. 館内放送には誰が出演しますか？

A. アトレ秋葉原1館内の録り下ろし特別ボイスには、トツキ・シーナ(CV：高橋李依)とカガリ・ミミ(CV：日高里菜)が出演します。

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