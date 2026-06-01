48年愛される絵本が点字・触図つきバリアフリー版に！ 佼成出版社「てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？」

記事ポイント 1978年発刊のロングセラー絵本が点字・触図つきバリアフリー版として2026年6月発売特殊透明インクで果物やブタの触り心地を素材ごとに変えた触図を収録神崎ゆう子さんの朗読を二次元コードで聴けるマルチ感覚の絵本 1978年発刊のロングセラー絵本が点字・触図つきバリアフリー版として2026年6月発売特殊透明インクで果物やブタの触り心地を素材ごとに変えた触図を収録神崎ゆう子さんの朗読を二次元コードで聴けるマルチ感覚の絵本

佼成出版社は、1978年発刊のロングセラー絵本『なにをたべてきたの？』のバリアフリー版『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』を2026年6月17日に発売しました。

点字と触図を特殊な透明インクで絵の上に立体印刷することで、視覚に関わらずすべての人が一緒に楽しめるアクセシブルブックです。

佼成出版社「てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？」

発売日：2026年6月17日定価：5,500円（税込）販売場所：全国書店・インターネット書店体裁：A4変形判／31ページISBNコード：978-4-333-02951-8

佼成出版社が発行する絵本『なにをたべてきたの？』は、1978年の発刊以来48年にわたって世代を超えて読み継がれてきたロングセラーです。

シンプルな繰り返しの展開、想像を楽しめる余白、子どもが好きな果物が登場するこの絵本が、2019年6月施行の読書バリアフリー法を背景に、「見える人」も「見えない人」も一緒に読めるバリアフリー版として発売されました。

素材ごとに感触が異なる触図と読みやすい文字

点字つき触る絵本の触図は、特殊な透明インクを使い絵の上に立体的に印刷されています。

登場する果物やブタの触り心地はそれぞれ異なる仕上がりになっており、手で触れることで各場面の素材感を確かめられます。

点字と併記している文字は大きく太く印字されており、絵の位置も一部変更することでより多くの人が読みやすい誌面になっています。

専門家と子どもたちが監修した点字・触図

点字や触図の制作には、てんやく絵本ふれあい文庫の岩田 美津子さん、日本点字図書館、筑波大学附属視覚特別支援学校、横浜市立盲特別支援学校などの専門家と子どもたちが協力しています。

実際に手で触れて確認された品質で製作されており、正確な点字表記と読みやすい触図のレイアウトが実現されています。

専用スリーブケースと朗読QRコード

点字・触図の保護のため、専用スリーブケースに入れて販売されます。

裏表紙の二次元コードからは、『おかあさんといっしょ』で歌のお姉さんを務めた神崎 ゆう子さんの朗読を聴くことができます。

目で見て、手で触って、耳で聞くという三つの感覚で楽しめる一冊です。

著者について

文を担当した岸田 衿子は詩人・童話作家で、『かばくん』『ジオジオのかんむり』『かえってきたきつね』（第21回サンケイ児童出版文化賞・大賞）など多くの絵本を手がけました。

絵を担当した長野 博一は絵本作家で、「くまたん」シリーズや「おじぞうさま」シリーズ、『ひとりぼっちのライオン』などの作品を発表しています。

点字と触図、そして朗読の三つの要素を組み合わせた『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』は、一冊を囲んで見える人と見えない人が一緒に楽しめる絵本です。

果物やブタそれぞれの触り心地、大きく読みやすい文字、神崎 ゆう子さんの朗読と、三つの感覚から同じ物語を共有できます。

『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』の価格と購入場所は？

A. 定価は5,500円（税込）で、全国書店とインターネット書店で購入できます。

Q. 触図はどのように印刷されていますか？

A. 特殊な透明インクを使い、絵の上に点字と触図を立体的に印刷しています。

登場する果物やブタの触り心地がそれぞれ異なる仕上がりになっており、手で触れることで素材感の違いを楽しめます。

Q. 朗読はどうすれば聴けますか？

A. 裏表紙の二次元コードを読み取ることで、神崎 ゆう子さんの朗読を聴くことができます。

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