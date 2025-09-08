「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表−ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦。ＭＦ佐野海舟のゴールで先制し、前半を１−０で折り返した。

前半はブラジルが主導権を握った。ボール保持からジワジワと日本ゴールに迫るが、ＧＫ鈴木を中心をした守備で持ちこたえる。前半１２分にはＭＦ佐野が警告を貰う場面もあった。

しかし、前半１７分に相手陣内で伊東倒されてＦＫを獲得。ブラジルゴールに迫ったが、ゴールを奪うことはできなかった。

その後もブラジルペースが続いたが、前半２９分、ボールを奪ったＦＷ佐野がそのままカウンター。自ら持ち込んで、そのままミドルシュート。ゴール左隅に突き刺して先制に成功した。佐野は代表初ゴール。ブラジルサポーターで埋まった完全アウェーのスタジアムは騒然となった。

その後もブラジルの猛攻が続いたが、なんとかしのぎ切って、前半を終えた。

日本が決勝トーナメントでＷ杯優勝経験国と対戦するのは初めて。ブラジルとのＷ杯での対戦は２回目で、前回対戦の０６年ドイツ大会では１−４で完敗している。