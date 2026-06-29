サッカー日本代表は２９日（日本時間３０日）、米テキサス州ヒューストンでブラジルと対戦する。

試合会場となるヒューストンスタジアムでは、多くの観客が「開門ダッシュ」で幻のアイテムを目指したが……。（デジタル編集部 古和康行）

「ありました！？」「ない！ここにはないって！」

この日、会場は試合開始３時間前の現地時間午前９時の開門。多くの観客が朝から列を作って開門の瞬間を待っていた。

お目当ては「マッチデーグッズ」。１次リーグでは各試合ごとに会場限定のグッズが販売され、人気を集めていた。

この日も開場と同時にスタジアム外の公式グッズショップ「ＦＩＦＡショップ」に観客が集まっていたが、ここではマッチデーグッズが売られておらず、何も買わずに出てくる客の姿もあった。これまで「即完売」の人気商品だけに、「売ってましたか？」と列に並んでいる客が声をかける場面もあり、「売ってない！」と大慌ての様子だった。

スタジアム内の売店にも開場から１０分後には長い列ができたが、並んでいた観客によると、マッチデーグッズの販売はなかったという。

東京都調布市の会社員、鳥居泰賀さん（２５）は「１次リーグではマッチデーグッズがあったので、あるかと思ったが……。会場限定とはいっても、公式にアナウンスがあってもよいのでは」と肩を落とした。一方、三重県四日市市の大学４年、若森心三（２１）は「マッチデーグッズが欲しかったが、ステッカーを購入した。メインは試合なので、日本には絶対に勝ってほしい」と語った。

日本―ブラジルはこのあと、日本時間午前２時にキックオフ。