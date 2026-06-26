進化する恐怖体験。新感覚のホラースポット4選【夏の夜のおでかけ特集2026】
◆進化する恐怖体験。新感覚のホラースポット4選【夏の夜のおでかけ特集2026】
夏のおでかけといえばやっぱりホラースポット。この夏は、これまでにない“恐怖”の世界を体験してみない？ 音や映像、VRなど最新技術を駆使したホラーコンテンツは、ただ驚かせるだけではなく、感覚や心理にじわりと働きかける仕掛けが特徴。今回は不可思議な世界へ誘うスポットや展覧会を厳選して紹介。
◆“音”だけで作り出される、見えない恐怖にゾクリ
池袋PARCOで開催されている「残響シ念展 -音と感情の実験室-」は、“音の恐怖”をテーマにした体験型展示。
「残留思念」と「残響」を掛け合わせた世界観のもと、耳から感じる恐怖や日常に潜む音の違和感に焦点を当てる。
ナビゲーターを務めるのは、ロックバンド「クリープハイプ」のボーカル・尾崎世界観さん。来場者は“被験者”として展示に参加し、6つの実験室を通じて、音がいかに感情や認知を操り、記憶を書き換えていくかを体験する。
何気ない風景が不穏に感じられたり、そこにないはずの気配を感じたりと、恐怖のきっかけはあくまでも“音”。目に見えないからこそ想像が膨らむ、耳から忍び寄る恐怖を体験してみて。
残響シ念展 -音と感情の実験室-
会場／池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY
東京都豊島区南池袋1-28-2
会期／2026/6/26（金）〜7/20（月）
開館／11:00〜21:00（入場は閉館の30分前まで、最終日18:00まで）
入場料／1,500円、小学生以下無料
アクセス／JR池袋駅よりすぐ
◆360度つくり込まれた“別世界”を歩いていく、恐怖のXR体験
2024年8月に京王プラザホテルにオープンした「TYFFONIUM（ティフォニウム）新宿」は、XR技術を活用した没入型テーマパーク。現実とデジタル映像が融合した空間で、まるで別世界に迷い込んだかのような体験ができる。
ホラー好きにおすすめのコンテンツは「CORRIDOR（コリドール）」。舞台は、美しくもどこか不穏な空気が漂う廃墟の洋館。広い館内を燭台を頼りに探索する中で、次に何が起こるかわからない緊張感が続く。薄暗い廊下の先に見える影や、ふと背後に感じる気配に思わず足が止まることも。
このほか、映画『IT／イット』の世界を体験できる「IT／イット カーニバル」も人気。日常では味わえない恐怖に包まれる。背筋がひやりとするスリリングな時間を過ごして。
TYFFONIUM新宿
住所／東京都新宿区西新宿2-2-1（京王プラザホテル 南館2F)
営業／10:00〜21:00、無休
料金／2,300円〜※変動料金制
アクセス／JRほか新宿駅より徒歩5分、都営線都庁前駅直結
◆“くらやみ”に飲み込まれる。絶叫謎解きホラーアトラクション
くらやみをテーマに、謎解き・脱出・サウンドホラーなどさまざまなアトラクションを展開する「くらやみ遊園地」。館内は完全な暗闇に包まれ、参加者は視覚を奪われた状態でさまざまな“絶叫体験”に挑む。
なかでもおすすめは、ホラーミステリーADVゲーム「パラノマサイト FILE23本所七不思議」とコラボした特別公演「パラノマサイト AltFILE23 怪異潜む夜の教室」。スリリングな夜の教室を舞台に、不可解な怪異と事件の謎を解き進めるストーリーが繰り広げられる。
このほかにも、どんな“晩餐”が待ち受けているか分からないスリルに満ちた「くらやみレストラン」や、学校七不思議としてもおなじみ“トイレの花子さん”の謎に挑む「旧校舎の花子さん」など、1日中“絶叫”しながら楽しめる。
くらやみ遊園地 新宿店
住所／東京都新宿区新宿3-35-8タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B2F
営業／10:00〜23:00（最終受付〜22:00）、無休
※パラノマサイトは2026/11/30（月）まで
料金／1,200円〜※アトラクションにより異なる
アクセス／JR山手線新宿駅南口より徒歩2分
◆あなたの記憶は本物？ 現実が揺らぐ、謎に包まれた展覧会
(c)記憶汚染展実行委員会
『行方不明展』『恐怖心展』など、現実と地続きの恐怖を描く体験型ホラー展で話題を集めてきた株式会社闇。その最新作となる「記憶汚染展」が8月から渋谷「BEAMギャラリー」で開催。
今回のテーマは、私たちが当たり前のように信じている“記憶”。マンデラエフェクトやAIのハルシネーションなどを題材に、「記憶はどこまで信じられるのか」という問いを体験型展示を通して探っていく。
◆
(c)記憶汚染展実行委員会
私たちの記憶は、思い込みや噂、先入観によって少しずつ形を変えていくもの。本展では、そうした記憶の曖昧さや不確かさに焦点を当て、自分が「確かに知っている」と思っていたことさえ揺らぐような感覚を味わえる。見終えたあと、自分の記憶をふと疑いたくなるかもしれない。
記憶汚染展
会場／BEAM ギャラリー（東京都渋谷区宇田川31-2 渋谷BEAM4F）
会期／2026/8/2（日）〜9/6（日）
開館／11:00〜20:00（入場は閉館60分前まで）
入場料／2,300円
アクセス／JRほか渋谷駅より徒歩5分
夏のおでかけといえばやっぱりホラースポット。この夏は、これまでにない“恐怖”の世界を体験してみない？ 音や映像、VRなど最新技術を駆使したホラーコンテンツは、ただ驚かせるだけではなく、感覚や心理にじわりと働きかける仕掛けが特徴。今回は不可思議な世界へ誘うスポットや展覧会を厳選して紹介。
池袋PARCOで開催されている「残響シ念展 -音と感情の実験室-」は、“音の恐怖”をテーマにした体験型展示。
「残留思念」と「残響」を掛け合わせた世界観のもと、耳から感じる恐怖や日常に潜む音の違和感に焦点を当てる。
ナビゲーターを務めるのは、ロックバンド「クリープハイプ」のボーカル・尾崎世界観さん。来場者は“被験者”として展示に参加し、6つの実験室を通じて、音がいかに感情や認知を操り、記憶を書き換えていくかを体験する。
何気ない風景が不穏に感じられたり、そこにないはずの気配を感じたりと、恐怖のきっかけはあくまでも“音”。目に見えないからこそ想像が膨らむ、耳から忍び寄る恐怖を体験してみて。
残響シ念展 -音と感情の実験室-
会場／池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY
東京都豊島区南池袋1-28-2
会期／2026/6/26（金）〜7/20（月）
開館／11:00〜21:00（入場は閉館の30分前まで、最終日18:00まで）
入場料／1,500円、小学生以下無料
アクセス／JR池袋駅よりすぐ
◆360度つくり込まれた“別世界”を歩いていく、恐怖のXR体験
2024年8月に京王プラザホテルにオープンした「TYFFONIUM（ティフォニウム）新宿」は、XR技術を活用した没入型テーマパーク。現実とデジタル映像が融合した空間で、まるで別世界に迷い込んだかのような体験ができる。
ホラー好きにおすすめのコンテンツは「CORRIDOR（コリドール）」。舞台は、美しくもどこか不穏な空気が漂う廃墟の洋館。広い館内を燭台を頼りに探索する中で、次に何が起こるかわからない緊張感が続く。薄暗い廊下の先に見える影や、ふと背後に感じる気配に思わず足が止まることも。
このほか、映画『IT／イット』の世界を体験できる「IT／イット カーニバル」も人気。日常では味わえない恐怖に包まれる。背筋がひやりとするスリリングな時間を過ごして。
TYFFONIUM新宿
住所／東京都新宿区西新宿2-2-1（京王プラザホテル 南館2F)
営業／10:00〜21:00、無休
料金／2,300円〜※変動料金制
アクセス／JRほか新宿駅より徒歩5分、都営線都庁前駅直結
◆“くらやみ”に飲み込まれる。絶叫謎解きホラーアトラクション
くらやみをテーマに、謎解き・脱出・サウンドホラーなどさまざまなアトラクションを展開する「くらやみ遊園地」。館内は完全な暗闇に包まれ、参加者は視覚を奪われた状態でさまざまな“絶叫体験”に挑む。
なかでもおすすめは、ホラーミステリーADVゲーム「パラノマサイト FILE23本所七不思議」とコラボした特別公演「パラノマサイト AltFILE23 怪異潜む夜の教室」。スリリングな夜の教室を舞台に、不可解な怪異と事件の謎を解き進めるストーリーが繰り広げられる。
このほかにも、どんな“晩餐”が待ち受けているか分からないスリルに満ちた「くらやみレストラン」や、学校七不思議としてもおなじみ“トイレの花子さん”の謎に挑む「旧校舎の花子さん」など、1日中“絶叫”しながら楽しめる。
くらやみ遊園地 新宿店
住所／東京都新宿区新宿3-35-8タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B2F
営業／10:00〜23:00（最終受付〜22:00）、無休
※パラノマサイトは2026/11/30（月）まで
料金／1,200円〜※アトラクションにより異なる
アクセス／JR山手線新宿駅南口より徒歩2分
◆あなたの記憶は本物？ 現実が揺らぐ、謎に包まれた展覧会
(c)記憶汚染展実行委員会
『行方不明展』『恐怖心展』など、現実と地続きの恐怖を描く体験型ホラー展で話題を集めてきた株式会社闇。その最新作となる「記憶汚染展」が8月から渋谷「BEAMギャラリー」で開催。
今回のテーマは、私たちが当たり前のように信じている“記憶”。マンデラエフェクトやAIのハルシネーションなどを題材に、「記憶はどこまで信じられるのか」という問いを体験型展示を通して探っていく。
◆
(c)記憶汚染展実行委員会
私たちの記憶は、思い込みや噂、先入観によって少しずつ形を変えていくもの。本展では、そうした記憶の曖昧さや不確かさに焦点を当て、自分が「確かに知っている」と思っていたことさえ揺らぐような感覚を味わえる。見終えたあと、自分の記憶をふと疑いたくなるかもしれない。
記憶汚染展
会場／BEAM ギャラリー（東京都渋谷区宇田川31-2 渋谷BEAM4F）
会期／2026/8/2（日）〜9/6（日）
開館／11:00〜20:00（入場は閉館60分前まで）
入場料／2,300円
アクセス／JRほか渋谷駅より徒歩5分