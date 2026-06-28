サッカー日本代表の森保一監督（５７）は現役時代から、広島カープ黄金期のエースとして通算２１３勝を挙げ、２３年６月１６日に６５歳で亡くなった北別府学さんと親交が深かった。北別府さんの妻・広美さん（６５）がこのほどデイリースポーツの取材に応じ、自宅によく訪れていた森保監督との交流を回想。当時から変わらない、森保監督のオフの素顔を明かした。

北別府さんが亡くなって約１０日後、森保監督が広島市内の自宅を訪ねてきた。日本代表監督として、Ｊリーグの視察を行っていた途中だった。仏壇の前に座り線香をあげて約３分間、手を合わせた。広美さんは「葬儀に出られなかったと言って来てくださった。随分長いこと、後ろ姿を見せていた」と振り返る。

その後は談笑し、思い出話に花を咲かせた。「本当に怖さや緊張感を全く感じさせない方」で、当時３歳だった孫の孝祐（こうすけ）くんも「おじさん誰？」と、すぐになついた。孝祐くんがじゃれあってパンチしたりしても、森保監督はずっと柔和な笑みを浮かべていたという。

野球とサッカー、競技は違えど「広島ホームテレビ」での番組共演をきっかけに、九州つながり（北別府さんは鹿児島生まれ。森保は長崎育ち）という縁で２人は意気投合した。北別府さんの現役晩年にはゴルフに行ったり、自宅でバーベキューパーティーを楽しんだ。そこで広美さんは忘れられない光景がある。

「バーベキューには、いろんなスポーツ選手が来てたんですけど、森保さんはみんなとしゃべらずに黙々と焼くだけ。『写真撮るよ』って言ったらみんな集まってくるのに、森保さんは『おいで！』って言うまでは来ないんです。本当に選手のオーラを外では出さないし、偉ぶったところを見たことがない」

そんな森保監督に北別府さんも絶大な信頼を寄せていた。普段は辛口な夫が「あんなええやつおる？褒める点しかない」と評したことは驚きだった。森保監督がＪリーグ広島の監督時代には、市内のホテルの扉越しに北別府さんを見つけると「ペイさん！」とわざわざあいさつに来たという。立場が変わっても、謙虚さは変わらなかった。

森保監督が指揮を執った２２年のＷ杯、北別府さんは画面を食い入るように見ていた。「うれしさを隠せない感じで見てましたね。普段は野球でもそんなに白熱しない人なのに」。大谷翔平がどれだけすごい活躍をしても、評論家として冷静に見てしまう夫が「初めて熱狂した姿」だった。

北別府さんが闘病生活を送っていた２３年１月には、森保監督から「体調が回復されることを心から願っています！」としたためられたサイン色紙が届いた。５カ月後に息を引き取ったが、親友の２度目のＷ杯を心待ちにしていたという。病床では「２期目で疲労困憊（こんぱい）になっていないか、と主人が心配していた。２度目のＷ杯も楽しんでもらえたらと思っていると思います」。天国からのエールは届いているはずだ。

◇北別府学（きたべっぷ・まなぶ）１９５７年７月１２日生まれ。鹿児島県出身。現役時代は右投げ右打ちの投手。都城農から７５年度ドラフト１位で広島入団。７９年に１７勝を挙げ、チームは初の日本一。８２年には開幕１１連勝を含む初の２０勝で最多勝と沢村賞。８６年は最多勝、最優秀防御率、最優秀選手でリーグ優勝に貢献し、２回目の沢村賞も受賞した。９２年には球団初の２００勝を達成。通算２１３勝１４１敗。９４年の現役引退後は０１〜０４年に広島１軍投手コーチを務めた。１２年野球殿堂入り。２３年６月１６日、白血病により６５歳で死去。