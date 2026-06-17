ノルウェー戦でハットトリックを決めたフランス代表デンベレを祝福するエムバペ（右＝カメラ・今成　良輔）

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　北中米Ｗ杯は２７日（日本時間２８日）、１次リーグの全日程を終えた。前回カタール大会より１６チーム増え、４８チーム７２試合が行われた。得点は過去最多の２１５点。アルゼンチン代表メッシ（マイアミ）が６得点を記録し、得点ランキングのトップに立っている。

　クラブ別で見ると、スペインのＲマドリードが１位である。フランス代表エムバペ（４得点）、ブラジル代表ビニシウス（４得点）、イングランド代表ベリンガム（2得点）、トルコ代表ギュレル（１得点）の４人で計１１得点をたたき出した。

　２位は欧州チャンピオンズリーグを連覇したパリＳＧ（フランス）。フランス代表デンベレ（４得点）、同ドゥエ（１得点）、同バルコラ（１得点）、セネガル代表ムバイ（１得点）、モロッコ代表ハキミ（１得点）、ポルトガル代表メンデス（１得点）、同Ｊ・ネベス（１得点）が計１０得点をあげた。

　３位は日本代表の鎌田大地が所属し、昨季の欧州カンファレンスリーグを制したクリスタルパレス（英プレミアリーグ）で７得点。セネガル代表Ｉ・サールが３得点し、鎌田とコロンビア代表ムニョスが２ゴールずつした。

上位1０クラブは以下の通り

（１）Ｒマドリード　１１得点（エムバペ、ビニシウス、ベリンガム、ギュレル）

（２）パリＳＧ　　　　　　１０得点（デンベレ、ドゥエ、バルコラ、ムバイ、ハキミ、メンデス、Ｊ・ネベス）

（３）クリスタルパレス７得点（Ｉ・サール、鎌田、ムニョス）

（４）マイアミ　　　　　　　６得点（メッシ）

（５）バイエルン５得点（ケーン、ルイス・ディアス、ムシアラ）

　ニューカッスル　　　　５得点（ウィサ、エランガ）

　 ビリャレアル　　　　　５得点（ペペ、Ｐ・ゲイ、フリーマン）

　アーセナル　　　　　　５得点（ハーバーツ、トロサール、ヨケレス）

　リバプール　　　　　　５得点（ハクポ、サラー、イサク、ファンダイク）

（１０）マンチェスターＣ　　 ４得点（ハーランド）

　 マンチェスターＵ　　　４得点（クニャ、ディアロ）

サンダーランド　　　　４得点（ブロビー、シャカ）