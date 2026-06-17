北中米Ｗ杯は２７日（日本時間２８日）、１次リーグの全日程を終えた。前回カタール大会より１６チーム増え、４８チーム７２試合が行われた。得点は過去最多の２１５点。アルゼンチン代表メッシ（マイアミ）が６得点を記録し、得点ランキングのトップに立っている。

クラブ別で見ると、スペインのＲマドリードが１位である。フランス代表エムバペ（４得点）、ブラジル代表ビニシウス（４得点）、イングランド代表ベリンガム（2得点）、トルコ代表ギュレル（１得点）の４人で計１１得点をたたき出した。

２位は欧州チャンピオンズリーグを連覇したパリＳＧ（フランス）。フランス代表デンベレ（４得点）、同ドゥエ（１得点）、同バルコラ（１得点）、セネガル代表ムバイ（１得点）、モロッコ代表ハキミ（１得点）、ポルトガル代表メンデス（１得点）、同Ｊ・ネベス（１得点）が計１０得点をあげた。

３位は日本代表の鎌田大地が所属し、昨季の欧州カンファレンスリーグを制したクリスタルパレス（英プレミアリーグ）で７得点。セネガル代表Ｉ・サールが３得点し、鎌田とコロンビア代表ムニョスが２ゴールずつした。

上位1０クラブは以下の通り

（１）Ｒマドリード １１得点（エムバペ、ビニシウス、ベリンガム、ギュレル）

（２）パリＳＧ １０得点（デンベレ、ドゥエ、バルコラ、ムバイ、ハキミ、メンデス、Ｊ・ネベス）

（３）クリスタルパレス７得点（Ｉ・サール、鎌田、ムニョス）

（４）マイアミ ６得点（メッシ）

（５）バイエルン５得点（ケーン、ルイス・ディアス、ムシアラ）

ニューカッスル ５得点（ウィサ、エランガ）

ビリャレアル ５得点（ペペ、Ｐ・ゲイ、フリーマン）

アーセナル ５得点（ハーバーツ、トロサール、ヨケレス）

リバプール ５得点（ハクポ、サラー、イサク、ファンダイク）

（１０）マンチェスターＣ ４得点（ハーランド）

マンチェスターＵ ４得点（クニャ、ディアロ）

サンダーランド ４得点（ブロビー、シャカ）