『キングダム』“3人の若き将軍”山崎賢人＆志尊淳＆神尾楓珠、エレガントな姿 全9ページの特集
映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）に出演する山崎賢人（信役／※崎＝たつさき）、志尊淳（蒙恬（もうてん）役）、神尾楓珠（王賁（おうほん）役）が、7月8日発売のグラビア週刊誌『anan』2503号スペシャルエディションの表紙を飾る。
【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人
時は春秋戦国時代。主人公・信の「大将軍になる」という夢、秦王・えい政の中華統一への願いを果たすまでの物語を描く大人気漫画『キングダム』。実写映画第5弾にして、原作屈指の人気エピソード“合従軍編”を描く『キングダム 魂の決戦』が、7月17日に公開される。その公開に合わせて、『キングダム』の出演俳優陣が同誌に登場。『キングダム』の3人の将軍が、その熱い志を胸に現代にいたら、どのように振る舞い、どんな関係を築いていたのか想像を膨らませるグラビアを披露する。
映画『キングダム』特集は、全9ページという大ボリュームとなる。フォーマルな衣装に身を包んだ3人が、クール・艶やかにポーズを決めていく。また、肩を組み、ほほ笑み合う姿からは、これから大将軍への道を駆け上がろうとする信、蒙恬、王賁の姿が脳裏に浮かぶ。凜々しく、内側からあふれる圧倒的なオーラをまとった3人が見どころとなる。
また、インタビューでは、年齢の近い3人だからこそ語れる作品への思いや、それぞれが背負うもの、そして仲むつまじい関係性が率直な言葉で語られる。さらに、過去の全作品を振り返るページも収録。『キングダム』初心者でも『キングダム 魂の決戦』をより楽しめる内容となっている。
【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人
時は春秋戦国時代。主人公・信の「大将軍になる」という夢、秦王・えい政の中華統一への願いを果たすまでの物語を描く大人気漫画『キングダム』。実写映画第5弾にして、原作屈指の人気エピソード“合従軍編”を描く『キングダム 魂の決戦』が、7月17日に公開される。その公開に合わせて、『キングダム』の出演俳優陣が同誌に登場。『キングダム』の3人の将軍が、その熱い志を胸に現代にいたら、どのように振る舞い、どんな関係を築いていたのか想像を膨らませるグラビアを披露する。
また、インタビューでは、年齢の近い3人だからこそ語れる作品への思いや、それぞれが背負うもの、そして仲むつまじい関係性が率直な言葉で語られる。さらに、過去の全作品を振り返るページも収録。『キングダム』初心者でも『キングダム 魂の決戦』をより楽しめる内容となっている。